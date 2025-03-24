У новачка ПСВ Лукаса Переса знайшли туберкульоз

Лукас Перес. Фото: instagram.com/10lp

У нідерландському "ПСВ" виявили хворобу у новачка команди Лукаса Переса. Іспанець лише взимку перейшов до команди.

Про хворобу Переса повідомив портал De Telegraaf.

Читайте також:

Лукас Перес. Фото: instagram.com/10lp

Чим заразився Перес

За інформацією джерела, Перес заразився туберкульозом і тепер на нього чекає тривалий термін лікування.

На поточний момент 36-річному футболістові прогнозують відсутність на п'ять-шість тижнів. При цьому, є ймовірність, що він вибув до кінця сезону.

Лукас Перес. Фото: instagram.com/10lp

Перес у січні, як вільний агент, підписав контракт із нідерландським клубом до завершення поточного сезону.

Останнім клубом Переса був нападник "Депортіво" Ла-Корунья.

За нідерландський "ПСВ" футболіст у трьох матчах результативними діями не відзначався.

Зазначимо, що раніше Перес кілька сезонів виступав в Україні за львівський "Карпати" і київське "Динамо". Також він виступав за "Райо-Вальєкано", "Ельче", "Кадіс", "Алавес", ПАОК, лондонські "Арсенал" і "Вест-Гем".

Нагадаємо, мадридський "Реал" може звільнити Карло Анчелотті після закінчення сезону.

Артем Мілевський розповів, де бере гроші на свій прожиток.

Лідер центру захисту київського "Динамо" може піти в клуб до Батагова і Зубкова.

"Динамо" також може віддати лідера команди Миколу Шапаренка в іноземний клуб.