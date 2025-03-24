У новачка ПСВ Лукаса Переса знайшли туберкульоз

У ексгравця Динамо та лондонського Арсеналу виявили важку хворобу
У нідерландському "ПСВ" виявили хворобу у новачка команди Лукаса Переса. Іспанець лише взимку перейшов до команди.
Про хворобу Переса повідомив портал De Telegraaf.
Чим заразився Перес
За інформацією джерела, Перес заразився туберкульозом і тепер на нього чекає тривалий термін лікування.
На поточний момент 36-річному футболістові прогнозують відсутність на п'ять-шість тижнів. При цьому, є ймовірність, що він вибув до кінця сезону.
Перес у січні, як вільний агент, підписав контракт із нідерландським клубом до завершення поточного сезону.
Останнім клубом Переса був нападник "Депортіво" Ла-Корунья.
За нідерландський "ПСВ" футболіст у трьох матчах результативними діями не відзначався.
Зазначимо, що раніше Перес кілька сезонів виступав в Україні за львівський "Карпати" і київське "Динамо". Також він виступав за "Райо-Вальєкано", "Ельче", "Кадіс", "Алавес", ПАОК, лондонські "Арсенал" і "Вест-Гем".
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