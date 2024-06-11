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В финале НХЛ канадский хоккеист умышленно ударил россиянина клюшкой в пах — видео

11 июня 2024 11:24
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Игрок Эдмонтона в финале Кубка Стэнли пробил между ног хоккеисту из России
Сэм Кэррик пробил между ног Дмитрию Куликову. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Во втором матче финальной серии Кубка Стэнли "Флорида Пантерс" обыграла "Эдмонтон Ойлерз" со счетом 4:1. Также клуб ведет в серии со счетом 2-0.

Кроме результата, матч запомнился нападением на одного из хоккеистов, сообщил портал Новини.LIVE.

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В концовке матча хоккеисты "Эдмонтона" начали очень грубо фолить. Затем в одном из моментов Сэм Кэррик клюшкой умышленно пробил российскому игроку "Флориды" Дмитрию Куликову между ног. За очень грубое нарушение канадца удалили с площадки.

"Эдмонтон" после двух поражений проведет два матча дома, благодаря чему может отыграться в серии.

НХЛ. Кубок Стэнли. Финал. 2-й матч

"Флорида" — "Эдмонтон" — 4:1 ()

Шайбы:

0:1 Экхольм (Бушар, Макдэвид) — 11:17 (4x4)

1:1 Миккола (Лунделль, Тарасенко) — 29:34 (5x5)

2:1 Родригес — 43:11 (5x5)

3:1 Родригес (Лунделль, Экман-Ларссон) — 52:25 (5x4)

4:1 Экблад (Беннетт) — 57:32 (en)

Вратари: Бобровский — Скиннер

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Кубок Стэнли
Эдмонтон Ойлерс
Флорида Пантерс
НХЛ
Хоккей

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