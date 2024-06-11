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У фіналі НХЛ канадський хокеїст навмисне вдарив росіянина ключкою у пах — відео

11 червня 2024 11:24
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Агабекян Карен
редактор
Гравець Едмонтона у фіналі Кубка Стенлі пробив між ніг хокеїсту з Росії
Сем Керрік пробив між ніг Дмитру Куликову. Фото: скріншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У другому матчі фінальної серії Кубка Стенлі "Флорида Пантерс" обіграла "Едмонтон Ойлерз" із рахунком 4:1. Також клуб веде у серії з рахунком 2-0.

Окрім результату матч запам'ятався нападом на одного з хокеїстів, повідомив портал Новини.LIVE.

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Наприкінці матчу хокеїсти "Едмонтона" почали дуже грубо фолити. Потім в одному з моментів Сем Керрік ключкою навмисне пробив російському гравцеві "Флориди" Дмитру Куликову між ніг. За дуже грубе порушення канадця вилучили з майданчика.

"Едмонтон" після двох поразок проведе два матчі вдома, завдяки чому може відігратися у серії.

НХЛ. Кубок Стенлі. Фінал. 2-й матч

"Флорида" — "Едмонтон" — 4:1 ()

Шайби:

0:1 Екхольм (Бушар, Макдевід) — 11:17 (4x4)

1:1 Міккола (Лунделль, Тарасенко) — 29:34 (5x5)

2:1 Родрігес — 43:11 (5x5)

3:1 Родрігес (Лунделль, Екман-Ларссон) — 52:25 (5x4)

4:1 Екблад (Беннет) — 57:32 (en)

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Кубок Стенлі
Едмонтон Ойлерз
Флорида Пантерс
НХЛ
Хокей

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