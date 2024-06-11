Гравець Едмонтона у фіналі Кубка Стенлі пробив між ніг хокеїсту з Росії

У фіналі НХЛ канадський хокеїст навмисне вдарив росіянина ключкою у пах — відео
У другому матчі фінальної серії Кубка Стенлі "Флорида Пантерс" обіграла "Едмонтон Ойлерз" із рахунком 4:1. Також клуб веде у серії з рахунком 2-0.
Окрім результату матч запам'ятався нападом на одного з хокеїстів, повідомив портал Новини.LIVE.
Sam Carrick intentionally struck Російський Florida player Dmitry Kulikov між ногами з його stick. pic.twitter.com/b5AawADnlZ— senoy85081 (@senoy85081) June 11, 2024
Удар у пах у матчі "Флориди" та "Едмонтона"
Наприкінці матчу хокеїсти "Едмонтона" почали дуже грубо фолити. Потім в одному з моментів Сем Керрік ключкою навмисне пробив російському гравцеві "Флориди" Дмитру Куликову між ніг. За дуже грубе порушення канадця вилучили з майданчика.
"Едмонтон" після двох поразок проведе два матчі вдома, завдяки чому може відігратися у серії.
НХЛ. Кубок Стенлі. Фінал. 2-й матч
"Флорида" — "Едмонтон" — 4:1 ()
Шайби:
0:1 Екхольм (Бушар, Макдевід) — 11:17 (4x4)
1:1 Міккола (Лунделль, Тарасенко) — 29:34 (5x5)
2:1 Родрігес — 43:11 (5x5)
3:1 Родрігес (Лунделль, Екман-Ларссон) — 52:25 (5x4)
4:1 Екблад (Беннет) — 57:32 (en)
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