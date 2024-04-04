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У матчі НХЛ сталася масова бійка вже на другій секунді — відео

4 квітня 2024 10:55
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
У матчі НХЛ сталася масова бійка вже на другій секунді — відео
Воротар "Нью-Йорк Рейнджерс" ловить шайбу. Фото: Reuters/Wendell Cruz
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Під час поєдинку регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги (НХЛ) стався епізод, який запам'ятають усі вболівальники. Спортсмени влаштували масову бійку на льоду одразу після стартового свистка арбітра.

У бійці взяли участь майже всі гравці обох команд, повідомляє YouTube-канал Sportsnet.

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"Нью-Йорк Рейнджерс" та "Нью-Джерсі Девілз" вирішили продемонструвати вболівальникам незабутнє шоу. Вже на другій секунді очного матчу регулярної серії НХЛ хокеїсти кинули ключки на лід та влаштували бійку.

Скандал у матчі НХЛ

У цій бійці взяли участь хокеїсти обох команд, окрім воротарів. Коли емоції охолонули, суддя вилучив кожного учасника бійки на п'ять хвилин. Таким чином, загальна сума штрафу в першому періоді матчу склала 162 хвилини.

Бійка в НХЛ
Бійка у НХЛ. Фото: Reuters/Wendell Cruz

Це стало найбільшою кількістю штрафу за один період у НХЛ за останні десять років. Раніше, у січні 2014 року, хокеїстів "Калгарі" та "Ванкувера" видалили за один період загалом на 188 хвилин.

Примітно, що хокеїсти "Нью-Йорк Рейнджерс" та "Нью-Джерсі Девілз" вже влаштовували таку бійку у регулярній першості НХЛ у березні 2012 року.

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бійка
скандал
спорт
НХЛ
Хокей

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