У матчі НХЛ сталася масова бійка вже на другій секунді — відео

Воротар "Нью-Йорк Рейнджерс" ловить шайбу. Фото: Reuters/Wendell Cruz

Під час поєдинку регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги (НХЛ) стався епізод, який запам'ятають усі вболівальники. Спортсмени влаштували масову бійку на льоду одразу після стартового свистка арбітра.

У бійці взяли участь майже всі гравці обох команд, повідомляє YouTube-канал Sportsnet.

Читайте також:

"Нью-Йорк Рейнджерс" та "Нью-Джерсі Девілз" вирішили продемонструвати вболівальникам незабутнє шоу. Вже на другій секунді очного матчу регулярної серії НХЛ хокеїсти кинули ключки на лід та влаштували бійку.

Скандал у матчі НХЛ

У цій бійці взяли участь хокеїсти обох команд, окрім воротарів. Коли емоції охолонули, суддя вилучив кожного учасника бійки на п'ять хвилин. Таким чином, загальна сума штрафу в першому періоді матчу склала 162 хвилини.

Бійка у НХЛ. Фото: Reuters/Wendell Cruz

Це стало найбільшою кількістю штрафу за один період у НХЛ за останні десять років. Раніше, у січні 2014 року, хокеїстів "Калгарі" та "Ванкувера" видалили за один період загалом на 188 хвилин.

Примітно, що хокеїсти "Нью-Йорк Рейнджерс" та "Нью-Джерсі Девілз" вже влаштовували таку бійку у регулярній першості НХЛ у березні 2012 року.

Нагадаємо, Циганков піде з "Жирони" наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб.

Артета не продовжив контракт з "Арсеналом" — що відомо.

"Шахтар" продасть футболіста збірної України.

Хаві залишиться у "Барселоні" та попросить купити трьох світових зірок.