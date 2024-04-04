В матче НХЛ произошла массовая драка уже на второй секунде — видео

Вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" ловит шайбу. Фото: Reuters/Wendell Cruz

Во время поединка регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) произошел эпизод, который запомнят все болельщики. Спортсмены устроили массовую драку на льду сразу после стартового свистка арбитра.

В потасовке приняли участие почти все игроки обеих команд, сообщает YouTube-канал Sportsnet.

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"Нью-Йорк Рейнджерс" и "Нью-Джерси Девилз" решили продемонстрировать болельщикам незабываемое шоу. Уже на второй секунде очного матча регулярной серии НХЛ хоккеисты бросили клюшки на лед и устроили драку.

Скандал в матче НХЛ

В этой потасовке приняли участие хоккеисты обеих команд, кроме вратарей. Когда эмоции остыли, судья удалил каждого участника драки на пять минут. Таким образом общая сумма штрафа в первом периоде матча составила 162 минуты.

Драка в НХЛ. Фото: Reuters/Wendell Cruz

Это стало наибольшим количеством штрафа за один период в НХЛ за последние десять лет. Ранее, в январе 2014 года, хоккеистов "Калгари" и "Ванкувера" удалили за один период в общей сложности на 188 минут.

Примечательно, что хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Нью-Джерси Девилз" уже устраивали такую драку в регулярном первенстве НХЛ в марте 2012 года.

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