Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow В матче НХЛ произошла массовая драка уже на второй секунде — видео arrow

В матче НХЛ произошла массовая драка уже на второй секунде — видео

4 апреля 2024 10:55
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
В матче НХЛ произошла массовая драка уже на второй секунде — видео
Вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" ловит шайбу. Фото: Reuters/Wendell Cruz
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Во время поединка регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) произошел эпизод, который запомнят все болельщики. Спортсмены устроили массовую драку на льду сразу после стартового свистка арбитра.

В потасовке приняли участие почти все игроки обеих команд, сообщает YouTube-канал Sportsnet

Читайте также:

"Нью-Йорк Рейнджерс" и "Нью-Джерси Девилз" решили продемонстрировать болельщикам незабываемое шоу. Уже на второй секунде очного матча регулярной серии НХЛ хоккеисты бросили клюшки на лед и устроили драку.

Скандал в матче НХЛ 

В этой потасовке приняли участие хоккеисты обеих команд, кроме вратарей. Когда эмоции остыли, судья удалил каждого участника драки на пять минут. Таким образом общая сумма штрафа в первом периоде матча составила 162 минуты. 

Драка в НХЛ
Драка в НХЛ. Фото: Reuters/Wendell Cruz

Это стало наибольшим количеством штрафа за один период в НХЛ за последние десять лет. Ранее, в январе 2014 года, хоккеистов "Калгари" и "Ванкувера" удалили за один период в общей сложности на 188 минут.

Примечательно, что хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Нью-Джерси Девилз" уже устраивали такую драку в регулярном первенстве НХЛ в марте 2012 года. 

Напомним, Цыганков уйдет из "Жироны" в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб. 

Артета не продлил контракт с "Арсеналом" — что известно. 

"Шахтер" продаст футболиста сборной Украины.

Хави останется в "Барселоне" и попросит купить трех мировых звезд.

драка
скандал
спорт
НХЛ
Хоккей

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК