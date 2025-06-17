Ламина Ямала заподозрили в романе с блогершей из OnlyFans

Ламин Ямал. Фото: instagram.com/lamineyamal

Звезда "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямал активен не только в спорте. У него также активная жизнь на личном фронте, поскольку постоянно меняет девушек.

Ямала на этот раз заметили в компании 30-летней девушки, сообщил паблик La Cuernis.

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Фати Васкес. Фото: instagram.com/fativazquezd

У Ямала новая девушка

Юный вундеркинд оказался среди слухов о возможных отношениях с 30-летней фитнес-моделью и блогером Фати Васкес.

Пару заметили вместе во время отпуска в Италии, где они публиковали похожие фото с одинаковыми локациями — морским побережьем и закатами.

Интригует тот факт, что Васкес активно ведет блог и имеет страницу на OnlyFans с более чем миллионом подписчиков.

Фати Васкес. Фото: instagram.com/fativazquezd

Интересно, что Ямал категорически отрицал слухи о романе, заявив, что между ними нет никаких отношений. Васкес, в свою очередь, загадочно отреагировала в соцсетях, пожелав "исцеления" тем, кто ей зла желает.

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