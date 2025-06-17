Ламіна Ямала запідозрили в романі з блогеркою з OnlyFans

У Ямала нова дівчина, яка на 13 років старше
Зірка "Барселони" та збірної Іспанії Ламін Ямал активний не лише в спорті. У нього також активне життя на особистому фронті, оскільки постійно змінює дівчат.
Ямала помітили в компанії 30-річної дівчини, повідомив паблік La Cuernis.
У Ямала нова дівчина
Юний вундеркінд опинився серед чуток про можливі стосунки з 30-річною фітнес-моделлю та блогеркою Фаті Васкес.
Пару помітили разом під час відпустки в Італії, де вони публікували схожі фото з однаковими локаціями — морським узбережжям та заходами сонця.
Інтригує той факт, що Васкес активно веде блог і має сторінку на OnlyFans із понад мільйоном підписників.
Цікаво, що Ямал категорично заперечив чутки про роман, заявивши, що між ними немає жодних стосунків. Васкес, у свою чергу, загадково відреагувала в соцмережах, побажавши "зцілення" тим, хто їй зла бажає.
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