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Головна Спорт У Ямала нова дівчина, яка на 13 років старше

У Ямала нова дівчина, яка на 13 років старше

Ua en ru
Дата публікації: 17 червня 2025 20:10
Ламіна Ямала запідозрили в романі з блогеркою з OnlyFans
Ламін Ямал. Фото: instagram.com/lamineyamal
Ключові моменти У Ямала нова дівчина

Зірка "Барселони" та збірної Іспанії Ламін Ямал активний не лише в спорті. У нього також активне життя на особистому фронті, оскільки постійно змінює дівчат.

Ямала помітили в компанії 30-річної дівчини, повідомив паблік La Cuernis.

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Фаті Васкес. Фото: instagram.com/fativazquezd

У Ямала нова дівчина

Юний вундеркінд опинився серед чуток про можливі стосунки з 30-річною фітнес-моделлю та блогеркою Фаті Васкес.

Пару помітили разом під час відпустки в Італії, де вони публікували схожі фото з однаковими локаціями — морським узбережжям та заходами сонця.

Інтригує той факт, що Васкес активно веде блог і має сторінку на OnlyFans із понад мільйоном підписників.

Новая девушка Ямала
Фаті Васкес. Фото: instagram.com/fativazquezd

Цікаво, що Ямал категорично заперечив чутки про роман, заявивши, що між ними немає жодних стосунків. Васкес, у свою чергу, загадково відреагувала в соцмережах, побажавши "зцілення" тим, хто їй зла бажає.

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Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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