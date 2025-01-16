В Харькове российский БПЛА попал в территорию вблизи стадиона Металлист — что известно

Стадион "Металлист". Фото: sportevents.kharkiv.ua

Россия в очередной раз атаковала Харьков дронами. Сейчас известно о трех пострадавших лицах.

Российский дрон типа "Молния" попал в центральную часть города, вблизи стадиона "Металлист", сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

В полиции отмечают, что сейчас известно о трех пострадавших, которых уже доставили в больницу.

Атака дронов и спорт

В конце декабря в Броварах Киевской области БПЛА прилетел в дом бывшего чемпиона мира по боксу Виктора Постола.

Сам спортсмен, к счастью, не пострадал.

Напомним, турецкий клуб претендует на игрока сборной Украины Александра Зинченко.

Бывший игрок "Шахтера" Ярослав Ракицкий посетил военных на фронте.

Игрок сборной Украины Анатолий Трубин может перейти в "Баварию".

Известный украинский футболист поддержал Михаила Мудрика, который уверяет, что не употреблял допинг.