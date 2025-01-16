В Харькове российский БПЛА попал в территорию вблизи стадиона Металлист — что известно

В Харькове БПЛА ударил в район стадиона Металлист — что известно
Россия в очередной раз атаковала Харьков дронами. Сейчас известно о трех пострадавших лицах.
Российский дрон типа "Молния" попал в центральную часть города, вблизи стадиона "Металлист", сообщает портал Новини.LIVE.
В полиции отмечают, что сейчас известно о трех пострадавших, которых уже доставили в больницу.
Атака дронов и спорт
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