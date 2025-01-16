У Харкові російський БПЛА влучив в територію поблизу стадіону Металіст — що відомо

Стадіон "Металіст". Фото: sportevents.kharkiv.ua

Росія вчергове атакувала Харків дронами. Наразі відомо про трьох потерпілих осіб.

Російський дрон типу "Молнія" влучив у центральну частину міста, поблизу стадіону "Металіст", повідомляє портал Новини.LIVE.

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Атака дронів та спорт

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