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У Харкові БПЛА вдарив в район стадіону Металіст — що відомо

16 січня 2025 18:14
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
У Харкові російський БПЛА влучив в територію поблизу стадіону Металіст — що відомо
Стадіон "Металіст". Фото: sportevents.kharkiv.ua
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Росія вчергове атакувала Харків дронами. Наразі відомо про трьох потерпілих осіб. 

Російський дрон типу "Молнія" влучив у центральну частину міста, поблизу стадіону "Металіст", повідомляє портал Новини.LIVE. 

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Атака дронів та спорт

Наприкінці грудня у Броварах Київської області БПЛА прилетів у будинок колишнього чемпіона світу з боксу Віктора Постола. 

Сам спортсмен, на щастя, не постраждав. 

Нагадаємо, турецький клуб претендує на гравця збірної України Олександра Зінченка

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Харків спорт футбол атака БпЛА

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