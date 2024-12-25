Российская атака на Харьков — дрон Шахед едва не попал в ОСК Металлист

ОСК "Металлист" в Харькове. Фото: kharkov-future.com.ua

В ночь на 25 декабря Харьков подвергся российским атакам. Город был атакован как ракетами, так и дронами.

Один из дронов был близок к попаданию в футбольный стадион ОСК "Металлист". Соответствующее видео разместил паблик "Харків 1654".

Читайте также:

Россияне чуть не уничтожили один из лучших стадионов Украины

По информации источника, пролетевшим над стадионом дроном-камикадзе был ирано-российский "Шахед".

Местные паблики сообщили, что этот дрон был приземлен силами противовоздушной обороны.

Отметим, что незадолго до российского полномасштабного вторжения на ОСК "Металлист" провели косметический ремонт. Однако после 24 февраля ни "Металлист", ни "Металлист 1925" не играли на арене официальных матчей.

Напомним, чемпион мира Александр Усик заставил Тайсона Фьюри донатить на Украину.

Вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин переберется в "Баварию".

Ветеран киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко ведет переговоры по переходу восходящей звезды УПЛ.

Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук будет работать чиновником.

Форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холан рассказал о том, что мешает побеждать.