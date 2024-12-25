Російська атака на Харків - дрон Шахед ледь не потрапив до ОСК Металіст

ОСК "Металіст" у Харкові. Фото: kharkov-future.com.ua

У ніч проти 25 грудня Харків зазнав російських атак. Місто було атаковане як ракетами, так й дронами.

Один із дронів був близьким до влучання в футбольний стадіон ОСК "Металіст". Відповідне відео розмістив паблік "Харків 1654".

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За інформацією джерела, дроном-камікадзе, який пролетів над стадіоном, був ірано-російський "Шахед".

Місцеві пабліки повідомили, що цей дрон було приземлено силами протиповітряної оборони.

Зазначимо, що незадовго до повномасштабного російського вторгнення на ОСК "Металіст" провели косметичний ремонт. Однак після 24 лютого ні "Металіст", ні "Металіст 1925" не грали на арені офіційних матчів.

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