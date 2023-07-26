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В Крыму собираются строить огромный футбольный стадион

26 июля 2023 09:56
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
В Крыму собираются строить огромный футбольный стадион
Вид на Керченский мост в Крыму. Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Оккупационные "власти" Крыма собираются построить в Севастополе большую футбольную арену. Она должна быть готова к 2030 году. 

Заявление о начале проектирования стадиона появилось на сайте правительства России

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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко встретился с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. По итогам встречи было принято решение объявить о грандиозных планах по строительству нового стадиона. 

Полиция в Крыму
Перекрытая дорога в направлении военной частив  Крыму. Фото: REUTERS/Stringer

Футбольная арена в Севастополе 

Чернышенко считает, что настало время вернуть на Крымский полуостров большой футбол. Он мотивировал это решение зрительским интересом местных болельщиков. В июле начался футбольный сезон во Второй футбольной лиге России, в которой участвуют две крымские команды. И матчи этих коллективов собирают аншлаг на домашних стадионах. 

Министерство спорта России должно проработать вопрос о расширении трибун на нынешнем стадионе в Севастополе. На основе инспекции будет принято решение о целесообразности строительства нового стадиона. 

При благоприятных обстоятельствах арена должна быть построена к 2030 году. Стадион в Севастополе вмещает 5 500 зрителей. Планируется, что вместительность арены будет расширена до 40 000 зрителей. 

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