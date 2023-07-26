У Криму збираються будувати величезний футбольний стадіон
Окупаційна "влада" Криму збирається побудувати в Севастополі велику футбольну арену. Вона має бути готова до 2030 року.
Заява про початок проєктування стадіону з'явилася на сайті уряду Росії.
Заступник голови уряду РФ Дмитро Чернишенко зустрівся із губернатором Севастополя Михайлом Развожаєвим. За підсумками зустрічі було ухвалено рішення оголосити про грандіозні плани щодо будівництва нового стадіону.
Футбольна арена у Севастополі
Чернишенко вважає, що настав час повернути на Кримський півострів великий футбол. Він мотивував це рішення глядацьким інтересом місцевих уболівальників. У липні розпочався футбольний сезон у Другій футбольній лізі Росії, у якій беруть участь дві кримські команди. І матчі цих колективів збирають аншлаг на домашніх стадіонах.
Міністерство спорту Росії має опрацювати питання щодо розширення трибун на нинішньому стадіоні в Севастополі. На основі інспекції буде ухвалено рішення про доцільність будівництва нового стадіону.
За сприятливих обставин арена має бути збудована до 2030 року. Стадіон у Севастополі вміщує 5500 глядачів. Планується, що місткість арени буде розширено до 40 тисяч глядачів.
Нагадаємо, Трубін поїде до Іспанії замість Італії: відомий клуб цікавиться українцем.
Півзахисник Віктор Буяльський може переїхати до Італії: гравцем цікавиться відомий клуб.
"Полісся" посилило склад колишніми гравцями "Динамо".
Хавбек Михайло Мудрик опинився перед складним вибором: що пропонує "Челсі".
"Динамо" подякувало Мірчі Луческу за роботу.