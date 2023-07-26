У Криму збираються будувати величезний футбольний стадіон

Вид на Керченський міст у Криму. Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak

Окупаційна "влада" Криму збирається побудувати в Севастополі велику футбольну арену. Вона має бути готова до 2030 року.

Заява про початок проєктування стадіону з'явилася на сайті уряду Росії.

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Заступник голови уряду РФ Дмитро Чернишенко зустрівся із губернатором Севастополя Михайлом Развожаєвим. За підсумками зустрічі було ухвалено рішення оголосити про грандіозні плани щодо будівництва нового стадіону.

Перекрита дорога у напрямку військової частини Криму. Фото: REUTERS/Stringer

Футбольна арена у Севастополі

Чернишенко вважає, що настав час повернути на Кримський півострів великий футбол. Він мотивував це рішення глядацьким інтересом місцевих уболівальників. У липні розпочався футбольний сезон у Другій футбольній лізі Росії, у якій беруть участь дві кримські команди. І матчі цих колективів збирають аншлаг на домашніх стадіонах.

Міністерство спорту Росії має опрацювати питання щодо розширення трибун на нинішньому стадіоні в Севастополі. На основі інспекції буде ухвалено рішення про доцільність будівництва нового стадіону.

За сприятливих обставин арена має бути збудована до 2030 року. Стадіон у Севастополі вміщує 5500 глядачів. Планується, що місткість арени буде розширено до 40 тисяч глядачів.

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