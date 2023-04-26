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"У Куртуа нет замены": испанская пресса разнесла Лунина после матча с "Жироной"

26 апреля 2023 13:45
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Испанская пресса разнесла Лунина после матча с Жироной
Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин. Фото: Instagram/lunin_andrey
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Андрей Лунин провел далеко не лучший свой матч в составе "Реала" — украинец пропустил четыре гола от каталонской "Жироны". Испанские журналисты разошлись критикой в адрес молодого голкипера. Футбольные обозреватели считают, что Лунин не может найти себе места в команде "сливочных".

Об этом пишет издание AS.

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Известное испанское издание AS вышло с достаточно критической статьей об украинском голкипере "Реала" Андрее Лунине с заголовком "У Куртуа нет замены". Журналисты издания отмечают, что в разгромном поражении от "Жироны" (4:2) виноват также и голкипер, поскольку пропустил четыре гола после пяти ударов.

Лунин
Андрей Лунин спасает "Реал" в одном из матчей Ла Лиги. Фото: Instagram/lunin_andrey

В статье пишут, что "Лунин старался, но не смог ни в этом матче, ни вообще проявить себя в "Реале".

AS также напоминает, что украинец сыграл за "сливочных" всего 17 поединков и лишь в четырех из них смог сохранить свои ворота "сухими".

Журналисты уверены, что летом игроку и клубу нужно сесть за стол переговоров, чтобы решить, как быть дальше: продолжать соглашение о сотрудничестве или выходить на трансферный рынок.

В то же время в других испанских СМИ ходят слухи, что руководство "Реала" якобы хочет продлить контракт с Луниным, но тренерский штаб сомневается в целесообразности этой идеи.

Напомним, будущий тренер "Челси" Маурисио Почеттино требует купить летом результативного нападающего.

Футболисты сборной Украины Виктор Цыганков и Андрей Лунин провалили матч чемпионата Испании, в котором "Жирона" обыграла "Реал".

В лондонском "Челси" недовольны Михаилом Мудриком . Украинца могут заменить другим футболистом.

Самая горячая спортсменка мира Алика Шмидт показала идеальную фигуру в желтом купальнике.

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