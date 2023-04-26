Испанская пресса разнесла Лунина после матча с Жироной

Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин. Фото: Instagram/lunin_andrey

Андрей Лунин провел далеко не лучший свой матч в составе "Реала" — украинец пропустил четыре гола от каталонской "Жироны". Испанские журналисты разошлись критикой в адрес молодого голкипера. Футбольные обозреватели считают, что Лунин не может найти себе места в команде "сливочных".

Об этом пишет издание AS.

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Известное испанское издание AS вышло с достаточно критической статьей об украинском голкипере "Реала" Андрее Лунине с заголовком "У Куртуа нет замены". Журналисты издания отмечают, что в разгромном поражении от "Жироны" (4:2) виноват также и голкипер, поскольку пропустил четыре гола после пяти ударов.

Андрей Лунин спасает "Реал" в одном из матчей Ла Лиги. Фото: Instagram/lunin_andrey

В статье пишут, что "Лунин старался, но не смог ни в этом матче, ни вообще проявить себя в "Реале".

AS также напоминает, что украинец сыграл за "сливочных" всего 17 поединков и лишь в четырех из них смог сохранить свои ворота "сухими".

Журналисты уверены, что летом игроку и клубу нужно сесть за стол переговоров, чтобы решить, как быть дальше: продолжать соглашение о сотрудничестве или выходить на трансферный рынок.

В то же время в других испанских СМИ ходят слухи, что руководство "Реала" якобы хочет продлить контракт с Луниным, но тренерский штаб сомневается в целесообразности этой идеи.

Напомним, будущий тренер "Челси" Маурисио Почеттино требует купить летом результативного нападающего.

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