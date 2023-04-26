Іспанська преса рознесла Луніна після матчу з Жироною

Голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін. Фото: Instagram/lunin_andrey

Андрій Лунін провів далеко не найкращий свій матч у складі "Реала" — українець пропустив чотири голи від каталонської "Жирони". Іспанські журналісти розійшлися критикою на адресу молодого голкіпера. Футбольні оглядачі вважають, що Лунін не може знайти собі місця в команді "вершкових".

Про це пише видання AS.

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Відоме іспанське видання AS вийшло з досить критичною статтею про українського голкіпера "Реала" Андрія Луніна з заголовком "У Куртуа немає заміни". Журналісти видання зазначають, що у розгромній поразці від "Жирони" (4:2) винен також й голкіпер, адже пропустив чотири голи після п'яти ударів.

Андрій Лунін рятує "Реал" в одному з матчів Ла Ліги. Фото: Instagram/lunin_andrey

У статті пишуть, що "Лунін старався, але не зміг ні в цьому матчі, ні взагалі проявити себе у "Реалі".

AS також нагадує, що українець зіграв за "вершкових" всього 17 поєдинків і лише в чотирьох з них зміг зберегти свої ворота "сухими".

Журналісти переконані, що влітку гравцю та клубу треба сісти за стіл переговорів, аби вирішити, як бути далі: продовжувати угоду про співпрацю чи виходити на трансферний ринок.

Водночас в інших іспанських ЗМІ ходять чутки, що кервіництво "Реала" нібито хоче продовжити контракт з Луніним, але тренерський штаб сумнівається в доцільності цієї ідеї.

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