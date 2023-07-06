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Во Львове ракета попала в дом известного украинского футболиста

6 июля 2023 12:07
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Во Львове ракета попала в дом известного украинского футболиста
Разрушенные дома во Львове. Фото: REUTERS
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В ночь на четверг, шестое июля, россияне в очередной раз обстреляли ракетами территорию Украины. В результате этой атаки во Львове есть погибшие и раненые люди. 

От разрушительной бомбардировки пострадал известный украинский футболист Владимир Данилюк, сообщил Александр Паук

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Владимир Данилюк является бывшим футболистом львовских "Карпат", лучшим бомбардиром в истории этого клуба и заслуженным тренером Украины. Он выступал в составе "Карпат" с 1966 по 1978 годы. Данилюк забил 88 голов в 293 поединках.

Он чудом остался жив после того, как одна из российских ракет попала в его дом. 

Разрушенные дома во Львове
Результат ракетной атаки на Львов. Фото: REUTERS/Roman Baluk

Подробности инцидента 

Квартира, в которой жил Владимир Данилюк, оказалась разрушена последствиями ракетного удара по Львову. Ярослава, жена Владимира, быстро сориентировалась в ситуации и помогла ему выбраться из аварийного жилища. Многим соседям семьи Данилюк повезло меньше. 

В результате ракетной атаки на Львов разрушено более 30 домов, 250 квартир и десять общежитий. Известно о четырех погибших горожанах. 

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