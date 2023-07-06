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У Львові ракета потрапила у будинок відомого українського футболіста

6 липня 2023 12:07
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
У Львові ракета потрапила у будинок відомого українського футболіста
Зруйновані будинки у Львові. Фото: REUTERS
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У ніч на четвер, шосте липня, росіяни вкотре обстріляли ракетами територію України. Внаслідок цієї атаки у Львові є загиблі та поранені люди.

Від руйнівного бомбардування постраждав відомий український футболіст Володимир Данилюк, повідомив Олександр Паук.

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Володимир Данилюк є колишнім футболістом львівських "Карпат", найкращим бомбардиром в історії цього клубу та заслуженим тренером України. Він виступав у складі "Карпат" із 1966 по 1978 роки. Данилюк забив 88 голів у 293 поєдинках.

Він дивом залишився живим після того, як одна з російських ракет потрапила до його будинку.

Зруйновані будинки у Львові
Результат ракетної атаки на Львів. Фото: REUTERS/Roman Baluk

Подробиці інциденту

Квартира, в якій жив Володимир Данилюк, виявилася зруйнованою наслідками ракетного удару по Львову. Ярослава, дружина Володимира, швидко зорієнтувалася у ситуації та допомогла йому вибратися з аварійного житла. Багатьом сусідам родини Данилюк пощастило менше.

Внаслідок ракетної атаки на Львів зруйновано понад 30 будинків, 250 квартир та десять гуртожитків. Відомо про чотирьох загиблих містян.

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