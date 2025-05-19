Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная Спорт У Магучих проблемы со здоровьем — что известно

У Магучих проблемы со здоровьем — что известно

Ua en ru
Дата публикации 19 мая 2025 18:54
Ярослава Магучих после победы в Токио пожаловалась на физическое состояние
Ярослава Магучих. Фото: Golden Grandprix Japan

Украинская олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Ярослава Магучих 18 мая выиграла "Золотой" этап Континентального тура World Athletics в Токио. Первое место она заняла с результатом 1.96 м.

Однако после турнира Магучих заявила, что недовольна своим физическим состоянием, передает портал Golden Grandprix Japan.

Реклама
Читайте также:

У Магучих проблемы

По словам Ярослава, после высоты 1.96 м в Токио она отказалась от дальнейших попыток на 2.00 м, потому что почувствовала, что ее тело не готово прыгать выше. Это она поняла из-за недостаточной скорости на дорожке.

Решение перестать прыгать Магучих принимала вместе с тренером.

Отметим, что у Магучих в этом году не впервые проблемы со здоровьем. Проблемы с пяткой в зимний период помешали ей полноценно подготовиться к чемпионату мира в помещении, где она получила лишь бронзу.

В летнем сезоне украинка кроме Токио выиграла два этапа Бриллиантовой лиги в Сямэне и Шанхае, и What Gravity Challenge-2025 в Дохе.

Напомним, владельцы "Динамо" могли не отдать большой долг Игорю Фирташу за помощь с трансферами.

В "Борнмуте" определили, что им делать с Ильей Забарным.

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань может возглавить один из трех клубов.

Французская звезда "ПСЖ" Усман Дембеле может потерять "Золотой мяч", фаворитом на который он сейчас считается.

Япония Ярослава Магучих Легкая атлетика прыжки в высоту Сборная Украины по легкой атлетике
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /