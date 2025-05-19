Ярослава Магучих после победы в Токио пожаловалась на физическое состояние

Ярослава Магучих. Фото: Golden Grandprix Japan

Украинская олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Ярослава Магучих 18 мая выиграла "Золотой" этап Континентального тура World Athletics в Токио. Первое место она заняла с результатом 1.96 м.

Однако после турнира Магучих заявила, что недовольна своим физическим состоянием, передает портал Golden Grandprix Japan.

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У Магучих проблемы

По словам Ярослава, после высоты 1.96 м в Токио она отказалась от дальнейших попыток на 2.00 м, потому что почувствовала, что ее тело не готово прыгать выше. Это она поняла из-за недостаточной скорости на дорожке.

Решение перестать прыгать Магучих принимала вместе с тренером.

Отметим, что у Магучих в этом году не впервые проблемы со здоровьем. Проблемы с пяткой в зимний период помешали ей полноценно подготовиться к чемпионату мира в помещении, где она получила лишь бронзу.

В летнем сезоне украинка кроме Токио выиграла два этапа Бриллиантовой лиги в Сямэне и Шанхае, и What Gravity Challenge-2025 в Дохе.

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