Ярослава Магучіх після перемоги в Токіо поскаржилась на фізичний стан

Ярослава Магучіх. Фото: Golden Grandprix Japan

Українська олімпійська чемпіонка у стрибках у висоту Ярослава Магучіх 18 травня виграла "Золотий" етап Континентального туру World Athletics у Токіо. Перше місце вона посіла з результатом 1.96 м.

Проте після турніру Магучіх заявила, що незадоволена своїм фізичним станом, передає портал Golden Grandprix Japan.

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У Магучіх проблеми

За словами Ярослава, після висоти 1.96 м в Токіо вона відмовилася від подальших спроб на 2.00 м, бо відчула, що її тіло не готове пригати вище. Це вона зрозуміла через недостатню швидкість на доріжці.

Рішення перестати стрибати Магучіх ухвалювала разом з тренером.

Зазначимо, що у Магучіх цього року не вперше проблеми зі здоров'ям. Проблеми з п’ятою в зимовий період завадили їй повноцінно підготуватися до чемпіонату світу в приміщенні, де вона здобула лише бронзу.

В літньому сезоні українка крім Токіо виграла два етапи Діамантової ліги в Сямені та Шанхаї, та What Gravity Challenge-2025 у Дохі.

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