Патрик Виейра станет новым тренером клуба Малиновского

У Малиновского будет новый тренер – кто им станет
Футбольный клуб "Дженоа", за который выступает украинец Руслан Малиновский, выбрал нового главного тренера. Им станет французский специалист Патрик Виейра.
Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.
Новый тренер для Дженоа
Клуб принял решение попрощаться с Альберто Джилардино, его место займет француз Патрик Виейра.
🚨 EXCLUSIVE: Genoa appoint Patrick Vieira как новый head coach на место Alberto Gilardino.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 19, 2024
Награда дни как Vieira будет запускать работу на Genoa этот week. 🇫🇷🤝🏻 @MatteMoretto pic.twitter.com/w0WyvRjlDh
Официального решения пока нет, однако отмечается, что причиной этого решения являются плохие результаты команды. "Дженоа" в таблице Серии А находится в зоне вылета — клуб заработал 10 очков в 12 матчах.
Известно, что 48-летний Виейра начал карьеру тренера в 2016 году, в Нью-Йорк Сити. Под его руководством команда выходила в плей-офф дважды, в 2017-м стал вторым в Восточной Конференции.
Впоследствии он работал в "Ницке" и "Кристалл Пелас". В прошлом сезоне тренер работал с клубом "Страсбур", завершившим сезон на 13 месте в Лиге 1.
В свою очередь "Дженоа" находится на 17 месте в таблице.
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