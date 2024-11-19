Патрик Виейра станет новым тренером клуба Малиновского

Руслан Малиновский. Фото: instagram.com/malinovskyi_18

Футбольный клуб "Дженоа", за который выступает украинец Руслан Малиновский, выбрал нового главного тренера. Им станет французский специалист Патрик Виейра.

Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

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Клуб принял решение попрощаться с Альберто Джилардино, его место займет француз Патрик Виейра.

🚨 EXCLUSIVE: Genoa appoint Patrick Vieira как новый head coach на место Alberto Gilardino.



Награда дни как Vieira будет запускать работу на Genoa этот week. 🇫🇷🤝🏻 @MatteMoretto pic.twitter.com/w0WyvRjlDh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 19, 2024

Официального решения пока нет, однако отмечается, что причиной этого решения являются плохие результаты команды. "Дженоа" в таблице Серии А находится в зоне вылета — клуб заработал 10 очков в 12 матчах.

Известно, что 48-летний Виейра начал карьеру тренера в 2016 году, в Нью-Йорк Сити. Под его руководством команда выходила в плей-офф дважды, в 2017-м стал вторым в Восточной Конференции.

Патрик Виейра. Фото: instagram.com/cpfc

Впоследствии он работал в "Ницке" и "Кристалл Пелас". В прошлом сезоне тренер работал с клубом "Страсбур", завершившим сезон на 13 месте в Лиге 1.

В свою очередь "Дженоа" находится на 17 месте в таблице.

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