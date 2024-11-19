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У Малиновского будет новый тренер – кто им станет

19 ноября 2024 19:01
Станислав Костюк - Редактор
Патрик Виейра станет новым тренером клуба Малиновского
Руслан Малиновский. Фото: instagram.com/malinovskyi_18
Станислав Костюк - Редактор

Футбольный клуб "Дженоа", за который выступает украинец Руслан Малиновский, выбрал нового главного тренера. Им станет французский специалист Патрик Виейра.

Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

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Клуб принял решение попрощаться с Альберто Джилардино, его место займет француз Патрик Виейра.

 

Официального решения пока нет, однако отмечается, что причиной этого решения являются плохие результаты команды. "Дженоа" в таблице Серии А находится в зоне вылета — клуб заработал 10 очков в 12 матчах.

Известно, что 48-летний Виейра начал карьеру тренера в 2016 году, в Нью-Йорк Сити. Под его руководством команда выходила в плей-офф дважды, в 2017-м стал вторым в Восточной Конференции.

Патрик Виейра
Патрик Виейра. Фото: instagram.com/cpfc

Впоследствии он работал в "Ницке" и "Кристалл Пелас". В прошлом сезоне тренер работал с клубом "Страсбур", завершившим сезон на 13 месте в Лиге 1.

В свою очередь "Дженоа" находится на 17 месте в таблице.

Напомним, Илью Забарного хотят купить сразу три клуба — фаворитом в борьбе считается "Манчестер Сити".

Жена Андрея Пятова намерена покинуть Украину — объяснила свое решение и заявила, что хочет лучшего будущего.

Сергея Реброва могут уволить с должности главного тренера сборной Украины — что известно на этот момент.

Игорь Суркис признался, планирует ли "Динамо" совершать важные трансферы в ближайшее время.

спорт футбол Дженоа Руслан Малиновский тренер

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