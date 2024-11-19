Патрік Вієйра стане новим тренером клубу Маліновського

Руслан Маліновський. Фото: instagram.com/malinovskyi_18

Футбольний клуб "Дженоа", за який виступає українець Руслан Маліновський, обрав нового головного тренера. Ним стане французький фахівець Патрік Вієйра.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

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Клуб ухвалив рішення попрощатись із Альберто Джилардіно, його місце займе француз Патрік Вієйра.

🚨 EXCLUSIVE: Genoa appoint Patrick Vieira as new head coach to replace Alberto Gilardino.



Agreement done as Vieira will start work at Genoa this week. 🇫🇷🤝🏻 @MatteMoretto pic.twitter.com/w0WyvRjlDh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 19, 2024

Офіційного рішення поки немає, проте зазначається, що причиною такого рішення є погані результати команди. "Дженоа" в таблиці Серії А перебуває в зоні вильоту — клуб заробив 10 очок у 12 матчах.

Відомо, що 48-річний Вієйра почав кар’єру тренера у 2016-му, в Нью-Йорк Сіті. Під його керівництвом команда виходила до плей-оф двічі, у 2017-му став другим у Східній Конференції.

Патрік Вієйра. Фото: instagram.com/cpfc

Згодом він працював у "Ніцці" та "Крістал Пелас". В минулому сезоні тренер працював з клубом "Страсбур", який завершив сезон на 13 місці у Лізі 1.

Своєю чергою "Дженоа" перебуває на 17 місці у таблиці.

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