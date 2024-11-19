Патрік Вієйра стане новим тренером клубу Маліновського

У Маліновського буде новий тренер — хто ним стане
Футбольний клуб "Дженоа", за який виступає українець Руслан Маліновський, обрав нового головного тренера. Ним стане французький фахівець Патрік Вієйра.
Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.
Новий тренер для Дженоа
Клуб ухвалив рішення попрощатись із Альберто Джилардіно, його місце займе француз Патрік Вієйра.
🚨 EXCLUSIVE: Genoa appoint Patrick Vieira as new head coach to replace Alberto Gilardino.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 19, 2024
Agreement done as Vieira will start work at Genoa this week. 🇫🇷🤝🏻 @MatteMoretto pic.twitter.com/w0WyvRjlDh
Офіційного рішення поки немає, проте зазначається, що причиною такого рішення є погані результати команди. "Дженоа" в таблиці Серії А перебуває в зоні вильоту — клуб заробив 10 очок у 12 матчах.
Відомо, що 48-річний Вієйра почав кар’єру тренера у 2016-му, в Нью-Йорк Сіті. Під його керівництвом команда виходила до плей-оф двічі, у 2017-му став другим у Східній Конференції.
Згодом він працював у "Ніцці" та "Крістал Пелас". В минулому сезоні тренер працював з клубом "Страсбур", який завершив сезон на 13 місці у Лізі 1.
Своєю чергою "Дженоа" перебуває на 17 місці у таблиці.
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