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У Маліновського буде новий тренер — хто ним стане

19 листопада 2024 19:01
Станіслав Костюк - Редактор
Патрік Вієйра стане новим тренером клубу Маліновського
Руслан Маліновський. Фото: instagram.com/malinovskyi_18
Станіслав Костюк - Редактор

Футбольний клуб "Дженоа", за який виступає українець Руслан Маліновський, обрав нового головного тренера. Ним стане французький фахівець Патрік Вієйра. 

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо

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Клуб ухвалив рішення попрощатись із Альберто Джилардіно, його місце займе француз Патрік Вієйра.

 

Офіційного рішення поки немає, проте зазначається, що причиною такого рішення є погані результати команди. "Дженоа" в таблиці Серії А перебуває в зоні вильоту — клуб заробив 10 очок у 12 матчах.

Відомо, що 48-річний Вієйра почав кар’єру тренера у 2016-му, в Нью-Йорк Сіті. Під його керівництвом команда виходила до плей-оф двічі, у 2017-му став другим у Східній Конференції.

Патрік Вієйра
Патрік Вієйра. Фото: instagram.com/cpfc

Згодом він працював у "Ніцці" та "Крістал Пелас". В минулому сезоні тренер працював з клубом "Страсбур", який завершив сезон на 13 місці у Лізі 1.

Своєю чергою "Дженоа" перебуває на 17 місці у таблиці. 

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спорт футбол Дженоа Руслан Маліновський тренер

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