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У MEGOGO назвали причину сбоя в трансляции матча Румыния — Украина

19 июня 2024 12:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
MEGOGO объяснил причину сбоя трансляции матча Румыния — Украина
Конопля и Бражко в матче со сборной Румынии. Фото: Reuters/Michaela Stache
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Болельщики сборной Украины не сумели досмотреть до конца поединок команды с Румынией на Евро-2024. Видеотрансляция матча прекратилась в начале второго тайма. 

Официальный транслятор матчей чемпионата Европы MEGOGO на своем официальном сайте объяснил, что случилось с сигналом поединка. 

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Компания MEGOGO провела детальный анализ обстоятельств, которые повлияли на остановку трансляции матча сборных Румынии и Украины на Евро-2024. Монополист на рынке футбольных трансляций страны назвал причину отсутствия сигнала у большинства болельщиков во время важнейшего поединка континентального первенства. 

Александр Зинченко
Зинченко наблюдает, как Дрэгуш забил гол в ворота сборной Украины. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Почему оборвалась трансляция матча 

Медиасервис MEGOGO за последний год показал в прямом эфире более 3000 спортивных трансляций. В компании отметили, что 99,8% из них прошли без технических проблем. 

Однако болельщики так и не смогли увидеть в прямом эфире матч Евро-2024, в котором сборная Румынии разгромила Украину (3:0). Согласно официальному заявлению транслятора, причиной технических проблем стали штормовые погодные условия в Киеве. Все началось с прерывания трансляции черным экраном из-за сильной грозы и ливня, что сделало невозможным прием сигнала на основном и резервном спутниках. 

В MEGOGO назвали эту ситуацию уникальной, поскольку сразу два спутника одновременно вышли из строя, а переключение на третий заняло 40 секунд. Пользователи попытались получить сигнал и начали переподключаться к трансляции, что привело к массовому лавинообразному повышению запросов на многих системах сервиса.

Зафиксировано увеличение количества обращений в CDN аномально выше прогнозируемого максимума на этот матч. В итоге отказала подсистема доставки контента. Компания принесла своим клиентам извинения и пообещала сделать максимум, чтобы такая ситуация в будущем не повторилась. 

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футбол
Сборная Украины по футболу
Евро-2024
Румыния
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