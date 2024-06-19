MEGOGO пояснив причину збою трансляції матчу Румунія — Україна

У MEGOGO назвали причину збою в трансляції матчу Румунія — Україна
Вболівальники збірної України не змогли додивитись до кінця поєдинок команди з Румунією на Євро-2024. Відеотрансляція матчу припинилася на початку другого тайму.
Офіційний транслятор матчів чемпіонату Європи MEGOGO на своєму офіційному сайті пояснив, що сталося із сигналом поєдинку.
Компанія MEGOGO провела детальний аналіз обставин, які вплинули на зупинку трансляції матчу збірних Румунії та України на Євро-2024. Монополіст на ринку футбольних трансляцій країни назвав причину відсутності сигналу у більшості вболівальників під час найважливішого поєдинку континентальної першості.
Чому обірвалася трансляція матчу
Медіасервіс MEGOGO за останній гол показав у прямому ефірі понад 3000 спортивних трансляцій. У компанії зазначили, що 99,8% із них пройшли без технічних проблем.
Однак уболівальники так і не змогли побачити у прямому ефірі матч Євро-2024, у якому збірна Румунії розгромила Україну (3:0). Згідно з офіційною заявою транслятора, причиною технічних проблем стали штормові погодні умови у Києві. Все почалося з переривання трансляції чорним екраном через сильну грозу і зливу, що унеможливило прийом сигналу на основному і резервному супутниках.
У MEGOGO назвали цю ситуацію унікальною, оскільки відразу два супутники одночасно вийшли з ладу, а перемикання на третій зайняло 40 секунд. Користувачі спробували отримати сигнал і почали перепідключатися до трансляції, що призвело до масового підвищення лавиноподібних запитів на багатьох системах сервісу.
Зафіксовано збільшення кількості звернень у CDN аномально вище за прогнозований максимум на цей матч. Через війну відмовила підсистема доставки контенту. Компанія перепросила та пообіцяла зробити максимум, щоб така ситуація в майбутньому не повторилася.
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