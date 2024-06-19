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У MEGOGO назвали причину збою в трансляції матчу Румунія — Україна

19 червня 2024 12:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
MEGOGO пояснив причину збою трансляції матчу Румунія — Україна
Конопля та Бражко у матчі зі збірною Румунії. Фото: Reuters/Michaela Stache
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Вболівальники збірної України не змогли додивитись до кінця поєдинок команди з Румунією на Євро-2024. Відеотрансляція матчу припинилася на початку другого тайму.

Офіційний транслятор матчів чемпіонату Європи MEGOGO на своєму офіційному сайті пояснив, що сталося із сигналом поєдинку.

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Компанія MEGOGO провела детальний аналіз обставин, які вплинули на зупинку трансляції матчу збірних Румунії та України на Євро-2024. Монополіст на ринку футбольних трансляцій країни назвав причину відсутності сигналу у більшості вболівальників під час найважливішого поєдинку континентальної першості.

Олександр Зінченко
Зінченко спостерігає, як Дрегуш забив гол у ворота збірної України. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Чому обірвалася трансляція матчу

Медіасервіс MEGOGO за останній гол показав у прямому ефірі понад 3000 спортивних трансляцій. У компанії зазначили, що 99,8% із них пройшли без технічних проблем.

Однак уболівальники так і не змогли побачити у прямому ефірі матч Євро-2024, у якому збірна Румунії розгромила Україну (3:0). Згідно з офіційною заявою транслятора, причиною технічних проблем стали штормові погодні умови у Києві. Все почалося з переривання трансляції чорним екраном через сильну грозу і зливу, що унеможливило прийом сигналу на основному і резервному супутниках.

У MEGOGO назвали цю ситуацію унікальною, оскільки відразу два супутники одночасно вийшли з ладу, а перемикання на третій зайняло 40 секунд. Користувачі спробували отримати сигнал і почали перепідключатися до трансляції, що призвело до масового підвищення лавиноподібних запитів на багатьох системах сервісу.

Зафіксовано збільшення кількості звернень у CDN аномально вище за прогнозований максимум на цей матч. Через війну відмовила підсистема доставки контенту. Компанія перепросила та пообіцяла зробити максимум, щоб така ситуація в майбутньому не повторилася.

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футбол
Збірна України з футболу
Євро-2024
Румунія
спорт

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