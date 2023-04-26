Гвардиола рассказал, почему нервничает перед матчем с Арсеналом

Гвардиола и Артета мечтают о чемпионском кубке. Фото: Reuters/Matthew Childs/Dylan Martinez

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола готовит свою команду к матчу 33 тура английской Премьер-лиги (АПЛ) против "Арсенала". В этом противостоянии может быть решена судьба чемпионского титула.

Каталонец признался, что испытывает беспокойство накануне важного матча, сообщает Independent.

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Гвардиола и Артета перед матчем. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Нервозность тренера "Ман Сити"

Команда Хосепа Гвардиолы является фаворитом в противостоянии с "Арсеналом", однако опытный тренер испытывает нервозность и беспокойство перед этим матчем. Он объясняет это высокой ответственностью за итоговый результат.

"Это что-то похожее на бабочек в живот. Будто ноги оторвались от земли и я иду по воздуху. Достаточно нервное состояние, не могу назвать его приятным. Но нервозность является частью нашей профессии. Я не железный, от таких эмоций никуда не спрятаться", — рассказал Хосеп Гвардиола.

Мотивация "канониров"

"Арсенал" опережает "Манчестер Сити" на пять очков в турнирной таблицы. Но у "горожан" в запасе два матча. В очной дуэли этих команд может быть решена судьба чемпионского титула АПЛ.

"У меня всегда было ощущение, что на этом этапе будет очень сложно играть с "Арсеналом". После трех ничьих подряд их мотивация будет на высоком уровне. Хотелось бы, чтобы этот матч состоялся раньше или позже. Да, мы удачно противостояли "канонирам" в этом сезоне, но нельзя расслабляться", — добавил Гвардиола.

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