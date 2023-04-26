Гвардиола рассказал, почему нервничает перед матчем с Арсеналом

"У меня такого еще не было": Гвардиола нервничает перед матчем с "Арсеналом"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола готовит свою команду к матчу 33 тура английской Премьер-лиги (АПЛ) против "Арсенала". В этом противостоянии может быть решена судьба чемпионского титула.
Каталонец признался, что испытывает беспокойство накануне важного матча, сообщает Independent.
Наставник "Манчестер Сити" предупредил подопечных, что им не стоит недооценивать футболистов "Арсенала". Даже после серии неудач "канониры" все еще представляют опасность. Лондонцы будут до последнего бороться в матче с "горожанами".
Нервозность тренера "Ман Сити"
Команда Хосепа Гвардиолы является фаворитом в противостоянии с "Арсеналом", однако опытный тренер испытывает нервозность и беспокойство перед этим матчем. Он объясняет это высокой ответственностью за итоговый результат.
"Это что-то похожее на бабочек в живот. Будто ноги оторвались от земли и я иду по воздуху. Достаточно нервное состояние, не могу назвать его приятным. Но нервозность является частью нашей профессии. Я не железный, от таких эмоций никуда не спрятаться", — рассказал Хосеп Гвардиола.
Мотивация "канониров"
"Арсенал" опережает "Манчестер Сити" на пять очков в турнирной таблицы. Но у "горожан" в запасе два матча. В очной дуэли этих команд может быть решена судьба чемпионского титула АПЛ.
"У меня всегда было ощущение, что на этом этапе будет очень сложно играть с "Арсеналом". После трех ничьих подряд их мотивация будет на высоком уровне. Хотелось бы, чтобы этот матч состоялся раньше или позже. Да, мы удачно противостояли "канонирам" в этом сезоне, но нельзя расслабляться", — добавил Гвардиола.
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