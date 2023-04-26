Гвардіола розповів, чому нервує перед матчем із Арсеналом

Гвардіола та Артета мріють про чемпіонський кубок. Фото: Reuters/Matthew Childs/Dylan Martinez

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола готує свою команду до матчу 33 туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) проти "Арсеналу". У цьому протистоянні може бути вирішена доля чемпіонського титулу.

Каталонець зізнався, що занепокоєний напередодні важливого матчу, повідомляє Independent.

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Гвардіола та Артета перед матчем. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Нервовість тренера "Ман Сіті"

Команда Хосепа Гвардіоли є фаворитом у протистоянні з "Арсеналом", проте досвідчений тренер відчуває нервозність та занепокоєння перед цим матчем. Він пояснює це високою відповідальністю за підсумковий результат.

"Це щось схоже на метеликів у животі. Ніби ноги відірвалися від землі і я йду повітрям. Досить нервовий стан, не можу назвати його приємним. Але нервозність є частиною нашої професії. Я не залізний, від таких емоцій нікуди не сховатися", — розповів Хосеп Гвардіола.

Мотивація "канонірів"

"Арсенал" випереджає "Манчестер Сіті" на п'ять очок у турнірній таблиці. Але у "містян" у запасі два матчі. У очній дуелі цих команд може бути вирішена доля чемпіонського титулу АПЛ.

"У мене завжди було відчуття, що на цьому етапі буде дуже складно грати з "Арсеналом". Після трьох нічиїх поспіль їхня мотивація буде на високому рівні. Хотілося б, щоб цей матч відбувся раніше чи пізніше. Так, ми вдало протистояли "канонірам" цього сезону, але не можна розслаблятися", — додав Гвардіола.

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