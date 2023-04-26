Гвардіола розповів, чому нервує перед матчем із Арсеналом

"У мене такого ще не було": Гвардіола нервує перед матчем з "Арсеналом"
Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола готує свою команду до матчу 33 туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) проти "Арсеналу". У цьому протистоянні може бути вирішена доля чемпіонського титулу.
Каталонець зізнався, що занепокоєний напередодні важливого матчу, повідомляє Independent.
Наставник "Манчестер Сіті" попередив підопічних, що їм не варто недооцінювати футболістів "Арсеналу". Навіть після серії невдач "каноніри" все ще становлять небезпеку. Лондонці до останнього боротимуться в матчі з "містянами".
Нервовість тренера "Ман Сіті"
Команда Хосепа Гвардіоли є фаворитом у протистоянні з "Арсеналом", проте досвідчений тренер відчуває нервозність та занепокоєння перед цим матчем. Він пояснює це високою відповідальністю за підсумковий результат.
"Це щось схоже на метеликів у животі. Ніби ноги відірвалися від землі і я йду повітрям. Досить нервовий стан, не можу назвати його приємним. Але нервозність є частиною нашої професії. Я не залізний, від таких емоцій нікуди не сховатися", — розповів Хосеп Гвардіола.
Мотивація "канонірів"
"Арсенал" випереджає "Манчестер Сіті" на п'ять очок у турнірній таблиці. Але у "містян" у запасі два матчі. У очній дуелі цих команд може бути вирішена доля чемпіонського титулу АПЛ.
"У мене завжди було відчуття, що на цьому етапі буде дуже складно грати з "Арсеналом". Після трьох нічиїх поспіль їхня мотивація буде на високому рівні. Хотілося б, щоб цей матч відбувся раніше чи пізніше. Так, ми вдало протистояли "канонірам" цього сезону, але не можна розслаблятися", — додав Гвардіола.
Нагадаємо, майбутній тренер "Челсі" Маурісіо Почеттіно вимагає купити влітку результативного нападаючого.
Футболісти збірної України Віктор Циганков та Андрій Лунін провалили матч чемпіонату Іспанії, в якому "Жирона" обіграла "Реал".
У лондонському "Челсі" незадоволені Михайлом Мудриком. Українця можуть замінити іншим футболістом.
Найгарячіша спортсменка світу Аліка Шмідт показала ідеальну фігуру в жовтому купальнику.