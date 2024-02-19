В Милане прокомментировали новость о продаже клуба

Форвард "Милана" Оливье Жиру во время матча с "Монцой". Фото: REUTERS/Alberto Lingria

Владелец "Милана" Джерри Кардинале прокомментировал информацию о продаже клуба. Бизнесмен рассказал о планах по развитию "россонери".

Кардинале хочет вернуть "Милан" на вершину итальянского футбола, сообщает Corriere dello Sport.

Джерри Кардинале стал владельцем "Милана" в 2022 году. В нынешнем сезоне "россонери" выступают неудачно. Команда занимает только третье место в турнирной таблице после 25 туров. На минувших выходных "Милан" проиграл на выезде скромной "Монце" со счетом 2:4. Подопечные Стефано Пиоли отстают от "Интера" на 11 очков.

На прошлой неделе возникли слухи о том, что Кардинале может продать клуб. Покупателями готов выступить консорциум из Саудовской Аравии. Однако владелец "россонери" опроверг эти слухи.

Джерри Кардинале во время матча "Милана". Фото: instagram.com/homeofmilan/

Заявление владельца "Милана"

Джерри Кардинале опроверг слухи о продаже клуба. Он подтвердил, что планирует вернуть "россонери" на вершину турнирной таблицы. Владелец "Милана" мечтает, чтобы итальянский клуб снова выиграл еврокубковый турнир.

"Наша цель — это победы во всех турнирах. Все работники клуба должны серьезно потрудиться ради этого. Это касается и меня. Одна из целей состоит в том, чтобы "Милан" во время каждого трансферного окна мог тратить на усиление состава не меньше 100 млн евро", — заявил Джерри Кардинале.

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