В Милане прокомментировали новость о продаже клуба
Владелец "Милана" Джерри Кардинале прокомментировал информацию о продаже клуба. Бизнесмен рассказал о планах по развитию "россонери".
Кардинале хочет вернуть "Милан" на вершину итальянского футбола, сообщает Corriere dello Sport.
Джерри Кардинале стал владельцем "Милана" в 2022 году. В нынешнем сезоне "россонери" выступают неудачно. Команда занимает только третье место в турнирной таблице после 25 туров. На минувших выходных "Милан" проиграл на выезде скромной "Монце" со счетом 2:4. Подопечные Стефано Пиоли отстают от "Интера" на 11 очков.
На прошлой неделе возникли слухи о том, что Кардинале может продать клуб. Покупателями готов выступить консорциум из Саудовской Аравии. Однако владелец "россонери" опроверг эти слухи.
Заявление владельца "Милана"
Джерри Кардинале опроверг слухи о продаже клуба. Он подтвердил, что планирует вернуть "россонери" на вершину турнирной таблицы. Владелец "Милана" мечтает, чтобы итальянский клуб снова выиграл еврокубковый турнир.
"Наша цель — это победы во всех турнирах. Все работники клуба должны серьезно потрудиться ради этого. Это касается и меня. Одна из целей состоит в том, чтобы "Милан" во время каждого трансферного окна мог тратить на усиление состава не меньше 100 млн евро", — заявил Джерри Кардинале.
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