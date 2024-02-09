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Милан отпустит главного тренера в другой итальянский топ-клуб

9 февраля 2024 15:03
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Милан отпустит главного тренера в другой итальянский топ-клуб
Стефано Пиоли во время матча чемпионата Италии. Фото: REUTERS/Alberto Lingria
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В известных командах чемпионата Италии по футболу готовятся тренерские перестановки. "Милан" и "Наполи" собираются сменить наставников уже летом этого года. 

Стефано Пиоли получит предложение о продолжении карьеры от неаполитанцев, сообщает Football Italia

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Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис занялся поиском нового главного тренера для своей команды. Его не устраивают результаты, которые "партенопейцы" демонстрируют под руководством Вальтера Маццарри. Этот наставник возглавил "Наполи" только летом прошлого года после того, как из клуба ушел Лучано Спаллетти. 

Пиоли и Жиру
Стефано Пиоли провожает с поля Оливье Жиру. Фото: REUTERS/Daniele Mascolo

Новые тренеры "Милана" и "Наполи" 

Де Лаурентис собирается предложить работу другому известному итальянскому наставнику. Стефано Пиоли грозит отставка в "Милане", однако 58-летний наставник, который сделал "россонери" чемпионами страны в сезоне 2021/2022, сможет сразу же перейти в другой клуб. 

"Наполи" вел переговоры с бывшим наставником сборной Италии Антонио Конте, который в итоге решил продолжить карьеру как раз в "Милане". Зато нынешний тренер "россонери" возглавит неаполитанскую команду. Еще одним претендентом на эту должность является испанец Хулен Лопетеги. 

По итогам 23 туров "Наполи" занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А. "Милан" занимает третье место и отстает от лидера на восемь очков. 

"Наполи" и "Милан" встретятся на "Сан-Сиро" в воскресенье, 11 февраля, в 21:45 по киевскому времени. 

Напомним, уже летом Анатолий Трубин может уйти из "Бенфики" в другой известный клуб. 

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спорт
футбол
Милан
Наполи
тренер
Стефано Пиоли

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