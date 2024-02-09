Мілан відпустить головного тренера до іншого італійського топклубу

Стефано Піолі під час матчу чемпіонату Італії. Фото: REUTERS/Alberto Lingria

У відомих командах чемпіонату Італії з футболу готуються тренерські перестановки. "Мілан" та "Наполі" збираються змінити наставників уже влітку цього року.

Стефано Піолі отримає пропозицію про продовження кар'єри від неаполітанців, повідомляє Football Italia.

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Президент "Наполі" Ауреліо Де Лаурентіс розпочав пошук нового головного тренера для своєї команди. Його не влаштовують результати, які "партенопейці" демонструють під керівництвом Вальтера Маццаррі. Цей наставник очолив "Наполі" лише влітку минулого року після того, як із клубу пішов Лучано Спаллетті.

Стефано Піолі проводжає з поля Олів'є Жиру. Фото: REUTERS/Daniele Mascolo

Нові тренери "Мілана" та "Наполі"

Де Лаурентіс має намір запропонувати роботу іншому відомому італійському наставнику. Стефано Піолі загрожує відставка в "Мілані", проте 58-річний наставник, який зробив "россонері" чемпіонами країни в сезоні 2021/2022, зможе одразу ж перейти до іншого клубу.

"Наполі" вів переговори з колишнім наставником збірної Італії Антоніо Конте, який у підсумку вирішив продовжити кар'єру якраз у "Мілані". Натомість нинішній тренер "россонері" очолить неаполітанську команду. Ще одним претендентом на цю посаду є іспанець Хулен Лопетегі.

За підсумками 23 турів "Наполі" посідає сьоме місце у турнірній таблиці Серії А. "Мілан" посідає третє місце і відстає від лідера на вісім очок.

"Наполі" та "Мілан" зустрінуться на "Сан-Сіро" у неділю, 11 лютого, о 21:45 за київським часом.

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