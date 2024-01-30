Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Мілан звільнить Піолі та призначить екстренера збірної Італії arrow

Мілан звільнить Піолі та призначить екстренера збірної Італії

30 січня 2024 16:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мілан звільнить Піолі та призначить екстренера збірної Італії
Стефано Піолі та Жозе Моурінью. Фото: REUTERS/Alberto Lingria
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер італійського "Мілана" Стефано Піолі залишить клуб наприкінці цього сезону. Вже відоме ім'я тренера, який очолить команду влітку 2024 року.

Антоніо Конте погодився стати наступником Стефано Піолі на "Сан-Сіро", повідомляє Tutto Mercato.

Читайте також:

"Мілан" розпочне наступний сезон із новим головним тренером. Контракт Стефано Піолі з клубом закінчується влітку, і сторони не продовжуватимуть угоди. Після 22 матчів "россонері" посідають третє місце у турнірній таблиці та відстають від лідера на вісім очок.

Антоніо Конте
Антоніо Конте на пресконференції. Скриншот YouTube

Конте погодився очолити "Мілан"

Колишній головний тренер збірної Італії Антоніо Конте вів переговори з "Наполі", який також шукає нового наставника. Однак йому не вдалося домовитися за ключовими пунктами контракту із "партенопейцями".

А ось пропозиція "Мілана" Конте повністю влаштувала. Тренер погодився почекати до літа, оскільки не любить приходити до нових команд посеред сезону. За найближчі пів року він вивчить проблеми "Мілана" та визначить стратегію роботи з "россонері".

Нагадаємо, Миколенко піде з "Евертона" до іншого англійського клубу. 

Лунін втратить місце в основі "Реала" — відома дата повернення Куртуа. 

"Челсі" не виплатить "Шахтарю" величезні гроші за Мудрика — відома причина. 

"Реал" зробить ставку на українського голкіпера, і це не Лунін.

Мудрика запросять у відомий європейський клуб за однієї важливої умови. 

"Динамо" знайшло у Туреччині нового центрального захисника — що про нього відомо. 

спорт
футбол
Мілан
тренер
Стефано Піолі
Антоніо Конте

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

27 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

Актуальне по темі