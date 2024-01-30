Мілан звільнить Піолі та призначить екстренера збірної Італії

Стефано Піолі та Жозе Моурінью. Фото: REUTERS/Alberto Lingria

Головний тренер італійського "Мілана" Стефано Піолі залишить клуб наприкінці цього сезону. Вже відоме ім'я тренера, який очолить команду влітку 2024 року.

Антоніо Конте погодився стати наступником Стефано Піолі на "Сан-Сіро", повідомляє Tutto Mercato.

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"Мілан" розпочне наступний сезон із новим головним тренером. Контракт Стефано Піолі з клубом закінчується влітку, і сторони не продовжуватимуть угоди. Після 22 матчів "россонері" посідають третє місце у турнірній таблиці та відстають від лідера на вісім очок.

Антоніо Конте на пресконференції. Скриншот YouTube

Конте погодився очолити "Мілан"

Колишній головний тренер збірної Італії Антоніо Конте вів переговори з "Наполі", який також шукає нового наставника. Однак йому не вдалося домовитися за ключовими пунктами контракту із "партенопейцями".

А ось пропозиція "Мілана" Конте повністю влаштувала. Тренер погодився почекати до літа, оскільки не любить приходити до нових команд посеред сезону. За найближчі пів року він вивчить проблеми "Мілана" та визначить стратегію роботи з "россонері".

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