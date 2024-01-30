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Милан уволит Пиоли и назначит экс-тренера сборной Италии

30 января 2024 16:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Милан уволит Пиоли и назначит экс-тренера сборной Италии
Стефано Пиоли и Жозе Моуринью. Фото: REUTERS/Alberto Lingria
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер итальянского "Милана" Стефано Пиоли покинет клуб в конце нынешнего сезона. Уже известно имя тренера, который возглавит команду летом 2024 года. 

Антонио Конте согласился стать преемником Стефано Пиоли на "Сан-Сиро", сообщает Tutto Mercato

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"Милан" начнет следующий сезон с новым главным тренером. Контракт Стефано Пиоли с клубом истекает летом, и стороны не будут продлевать соглашение. После 22 матчей "россонери" занимают третье место в турнирной таблице и отстают от лидера на восемь очков. 

Антонио Конте
Антонио Конте на пресс-конференции. Скриншот YouTube

Конте согласился возглавить "Милан" 

Бывший главный тренер сборной Италии Антонио Конте вел переговоры с "Наполи", который тоже ищет нового наставника. Однако ему не удалось договориться по ключевым пунктам контракта с "партенопейцами". 

А вот предложение "Милана" Конте полностью устроило. Тренер согласился подождать до лета, поскольку не любит приходить в новые команды посреди сезона. За ближайшие полгода он изучит проблемы "Милана" и определит стратегию работы с "россонери". 

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спорт
футбол
Милан
тренер
Стефано Пиоли
Антонио Конте

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