Милан уволит Пиоли и назначит экс-тренера сборной Италии

Стефано Пиоли и Жозе Моуринью. Фото: REUTERS/Alberto Lingria

Главный тренер итальянского "Милана" Стефано Пиоли покинет клуб в конце нынешнего сезона. Уже известно имя тренера, который возглавит команду летом 2024 года.

Антонио Конте согласился стать преемником Стефано Пиоли на "Сан-Сиро", сообщает Tutto Mercato.

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"Милан" начнет следующий сезон с новым главным тренером. Контракт Стефано Пиоли с клубом истекает летом, и стороны не будут продлевать соглашение. После 22 матчей "россонери" занимают третье место в турнирной таблице и отстают от лидера на восемь очков.

Антонио Конте на пресс-конференции. Скриншот YouTube

Конте согласился возглавить "Милан"

Бывший главный тренер сборной Италии Антонио Конте вел переговоры с "Наполи", который тоже ищет нового наставника. Однако ему не удалось договориться по ключевым пунктам контракта с "партенопейцами".

А вот предложение "Милана" Конте полностью устроило. Тренер согласился подождать до лета, поскольку не любит приходить в новые команды посреди сезона. За ближайшие полгода он изучит проблемы "Милана" и определит стратегию работы с "россонери".

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