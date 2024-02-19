Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow У Мілані прокоментували новину про продаж клубу arrow

У Мілані прокоментували новину про продаж клубу

19 лютого 2024 11:53
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
У Мілані прокоментували новину про продаж клубу
Форвард "Мілана" Олівьє Жиру під час матчу із "Монцею". Фото: REUTERS/Alberto Lingria
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Власник "Мілана" Джеррі Кардінале прокоментував інформацію про продаж клубу. Бізнесмен розповів про плани щодо розвитку "россонері".

Кардінале хоче повернути "Мілан" на вершину італійського футболу, повідомляє Corriere dello Sport.

Джеррі Кардінале став власником "Мілана" у 2022 році. Нинішнього сезону "россонері" виступають невдало. Команда займає лише третє місце у турнірній таблиці після 25 турів. Минулими вихідними "Мілан" програв на виїзді скромній "Монці" з рахунком 2:4. Підопічні Стефано Піолі відстають від "Інтера" на 11 очок.

Минулого тижня з'явилися чутки про те, що Кардінале може продати клуб. Покупцями готовий виступити консорціум із Саудівської Аравії. Проте власник "россонері" спростував ці чутки.

Джері Кардинале
Джеррі Кардінале під час матчу "Мілана". Фото: instagram.com/homeofmilan/

Заява власника "Мілана"

Джеррі Кардінале спростував чутки про продаж клубу. Він підтвердив, що планує повернути "россонері" на вершину турнірної таблиці. Власник "Мілану" мріє, щоб італійський клуб знову виграв єврокубковий турнір.

"Наша мета — це перемоги у всіх турнірах. Усі працівники клубу мають серйозно попрацювати заради цього. Це стосується і мене. Одна з цілей полягає в тому, щоб "Мілан" під час кожного трансферного вікна міг витрачати на посилення складу не менше 100 млн євро", — заявив Джеррі Кардінале.

Нагадаємо, Трубін зацікавив три відомі клуби — готується трансфер. 

"Челсі" вирішив продати Мудрика.

Зінченко піде з "Арсенала" наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

Судаков іде із "Шахтаря" — відомий новий претендент на українця. 

Олександр та Катерина Усики охрестили доньку Марію у Києві.

спорт
футбол
Мілан
Серія А

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

8 лютого 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету у лютому

6 лютого 2024

06:10 Деякі пенсіонери отримають надбавки до 570 грн — категорії громадян

Актуальне по темі