У Мілані прокоментували новину про продаж клубу

Форвард "Мілана" Олівьє Жиру під час матчу із "Монцею". Фото: REUTERS/Alberto Lingria

Власник "Мілана" Джеррі Кардінале прокоментував інформацію про продаж клубу. Бізнесмен розповів про плани щодо розвитку "россонері".

Кардінале хоче повернути "Мілан" на вершину італійського футболу, повідомляє Corriere dello Sport.

Джеррі Кардінале став власником "Мілана" у 2022 році. Нинішнього сезону "россонері" виступають невдало. Команда займає лише третє місце у турнірній таблиці після 25 турів. Минулими вихідними "Мілан" програв на виїзді скромній "Монці" з рахунком 2:4. Підопічні Стефано Піолі відстають від "Інтера" на 11 очок.

Минулого тижня з'явилися чутки про те, що Кардінале може продати клуб. Покупцями готовий виступити консорціум із Саудівської Аравії. Проте власник "россонері" спростував ці чутки.

Джеррі Кардінале під час матчу "Мілана". Фото: instagram.com/homeofmilan/

Заява власника "Мілана"

Джеррі Кардінале спростував чутки про продаж клубу. Він підтвердив, що планує повернути "россонері" на вершину турнірної таблиці. Власник "Мілану" мріє, щоб італійський клуб знову виграв єврокубковий турнір.

"Наша мета — це перемоги у всіх турнірах. Усі працівники клубу мають серйозно попрацювати заради цього. Це стосується і мене. Одна з цілей полягає в тому, щоб "Мілан" під час кожного трансферного вікна міг витрачати на посилення складу не менше 100 млн євро", — заявив Джеррі Кардінале.

Нагадаємо, Трубін зацікавив три відомі клуби — готується трансфер.

"Челсі" вирішив продати Мудрика.

Зінченко піде з "Арсенала" наприкінці сезону — на українця претендують два клуби.

Судаков іде із "Шахтаря" — відомий новий претендент на українця.

Олександр та Катерина Усики охрестили доньку Марію у Києві.