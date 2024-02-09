В Минспорта сообщили, сколько спортсменов не вернулись вовремя из-за границы

Михаил Мудрик в матче за "Челси". Фото: REUTERS/David Klein

В Министерстве молодежи и спорта Украины рассказали об атлетах, которые в 2023 году просрочили сроки возвращения из-за границы. В этом списке оказался Михаил Мудрик и другие известные футболисты.

Речь идет о спортсменах, чьи разрешение на выезд из Украины оказались просроченными, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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В общей сложности, Минспорта получило заявку на пересечение национальной границы от 4760 украинцев по состоянию с 2022 по 2024 годы. Это не только спортсмены, но и тренеры, а также персонал, который обычно сопровождает атлетов на различные турниры и соревнования.

Илья Забарный в игре английской Премьер-лиги. Фото: Reuters/Paul Childs

Кто оказался в списке нарушителей

При этом оказалось, что 317 человек просрочили разрешенные сроки пребывания за границей. Среди них оказались футболисты сборной Украины по футболу Артем Довбик ("Жирона"), Михаил Мудрик ("Челси"), Анатолий Трубин ("Бенфика"), Илья Забарный ("Борнмут") и другие.

Пример списка спортсменов, которые не вернулись вовремя в Украину. Фото: Интерфакс-Украина

Комментариев от этих спортсменов пока не последовало. Также не известно, будут ли применены к ним какие-либо штрафные санкции со стороны Минспорта или других ведомств.

Напомним, уже летом Анатолий Трубин может уйти из "Бенфики" в другой известный клуб.

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