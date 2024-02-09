Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow У Мінспорту повідомили, скільки спортсменів не повернулися вчасно з-за кордону arrow

У Мінспорту повідомили, скільки спортсменів не повернулися вчасно з-за кордону

9 лютого 2024 16:44
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
У Мінспорту повідомили, скільки спортсменів не повернулися вчасно з-за кордону
Михайло Мудрик у матчі за "Челсі". Фото: REUTERS/David Klein
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

У Міністерстві молоді та спорту України розповіли про атлетів, які у 2023 році прострочили терміни повернення з-за кордону. У цьому списку опинився Михайло Мудрик та інші відомі футболісти.

Йдеться про спортсменів, чиї дозволи на виїзд з України виявилися простроченими, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Читайте також:

Загалом Мінспорту отримало заявку на перетин національного кордону від 4760 українців станом з 2022 по 2024 роки. Це не лише спортсмени, а й тренери, а також персонал, який зазвичай супроводжує атлетів на різноманітні турніри та змагання.

Ілля Забарний
Ілля Забарний у грі англійської Прем'єр-ліги. Фото: Reuters/Paul Childs

Хто опинився у списку порушників

При цьому виявилось, що 317 осіб прострочили дозволені терміни перебування за кордоном. Серед них опинилися футболісти збірної України з футболу Артем Довбик ("Жирона"), Михайло Мудрик ("Челсі"), Анатолій Трубін ("Бенфіка"), Ілля Забарний ("Борнмут") та інші.

Михайло Мудрік
Приклад переліку спортсменів, які не повернулися вчасно до України. Фото: Інтерфакс-Україна

Коментарів від цих спортсменів поки що не було. Також невідомо, чи будуть застосовані до них штрафні санкції з боку Мінспорту чи інших відомств.

Нагадаємо, вже влітку Анатолій Трубін може піти з "Бенфіки" до іншого відомого клубу.

Захисник київського "Динамо" зазнав серйозної травми в товариському матчі.

Син Андрія Шевченка може зіграти за молодіжну збірну України з футболу

Хавбек "Шахтаря" Георгій Судаков зацікавив ще один відомий європейський клуб.

Влітку "Челсі" може продати Михайла Мудрика та ще декілька футболістів основного складу.

Українець Олександр Усик вибрав нового суперника замість Тайсона Ф'юрі.

скандал
спорт
футбол
Мінспорту
мобілізація

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

30 січня 2024

22:18Кого можуть звільнити від призову за новим законопроєктом про мобілізацію

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

Актуальне по темі