У Мінспорту повідомили, скільки спортсменів не повернулися вчасно з-за кордону

Михайло Мудрик у матчі за "Челсі". Фото: REUTERS/David Klein

У Міністерстві молоді та спорту України розповіли про атлетів, які у 2023 році прострочили терміни повернення з-за кордону. У цьому списку опинився Михайло Мудрик та інші відомі футболісти.

Йдеться про спортсменів, чиї дозволи на виїзд з України виявилися простроченими, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Читайте також:

Загалом Мінспорту отримало заявку на перетин національного кордону від 4760 українців станом з 2022 по 2024 роки. Це не лише спортсмени, а й тренери, а також персонал, який зазвичай супроводжує атлетів на різноманітні турніри та змагання.

Ілля Забарний у грі англійської Прем'єр-ліги. Фото: Reuters/Paul Childs

Хто опинився у списку порушників

При цьому виявилось, що 317 осіб прострочили дозволені терміни перебування за кордоном. Серед них опинилися футболісти збірної України з футболу Артем Довбик ("Жирона"), Михайло Мудрик ("Челсі"), Анатолій Трубін ("Бенфіка"), Ілля Забарний ("Борнмут") та інші.

Приклад переліку спортсменів, які не повернулися вчасно до України. Фото: Інтерфакс-Україна

Коментарів від цих спортсменів поки що не було. Також невідомо, чи будуть застосовані до них штрафні санкції з боку Мінспорту чи інших відомств.

Нагадаємо, вже влітку Анатолій Трубін може піти з "Бенфіки" до іншого відомого клубу.

Захисник київського "Динамо" зазнав серйозної травми в товариському матчі.

Син Андрія Шевченка може зіграти за молодіжну збірну України з футболу

Хавбек "Шахтаря" Георгій Судаков зацікавив ще один відомий європейський клуб.

Влітку "Челсі" може продати Михайла Мудрика та ще декілька футболістів основного складу.

Українець Олександр Усик вибрав нового суперника замість Тайсона Ф'юрі.