МОК обсудит возвращение россиян в спорт в сентябре

Президент МОК Кирсти Ковентри. Фото: Reuters/Denis Balibouse

Новый президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри впервые прокомментировала тему допуска спортсменов из России и Беларуси к международным соревнованиям. Это ее первое заявление на столь чувствительную тему с момента вступления в должность 23 июня.

По словам Ковентри, вопрос не обсуждался на недавнем заседании исполкома МОК, но будет вынесен на повестку дня в ближайшие месяцы, сообщает пресс-служба организации.

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Кирсти Ковентри уточнила, что ключевые даты — сентябрь и декабрь 2025 года, когда состоятся новые заседания. Она прямо подтвердила, что в конце нынешнего гола вопрос о возвращении россиян в мировой спорт станет предметом обсуждений.

"Мы не говорили об этом на этом исполкоме, но мы будем обсуждать это в будущем. У нас исполком в сентябре и чуть позже — в декабре. Этот вопрос будет в повестке дня", — заявила Ковентри.

Кирсти Ковентри и Томас Бах. Фото: Reuters/Pierre Albouy

Смена руководства и ожидания от Ковентри

Бывшая чемпионка по плаванию сменила Томаса Баха, возглавлявшего МОК с 2013 года, и стала первой женщиной во главе организации. Ранее сообщалось, что она может обозначить свою позицию по России на пресс-конференции 26 июня, однако вместо жестких решений прозвучал анонс предстоящих обсуждений.

Вопрос допуска российских и белорусских спортсменов остается одним из главных вызовов для нового руководства МОК. На данный момент представители этих стран выступают в нейтральном статусе или отстранены от крупных турниров.

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