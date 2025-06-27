Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Свята
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт У МОК назвали дату можливого повернення росіян у спорт

У МОК назвали дату можливого повернення росіян у спорт

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 09:46
МОК обговорить повернення росіян у спорт у вересні
Президент МОК Кірсті Ковентрі. Фото: Reuters/Denis Balibouse
Ключові моменти Зміна керівництва та очікування від Ковентрі

Новий президент Міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі вперше прокоментувала тему допуску спортсменів із Росії та Білорусі до міжнародних змагань. Це її перша заява на таку чутливу тему з моменту вступу на посаду 23 червня.

За словами Ковентрі, питання не обговорювали на нещодавньому засіданні виконкому МОК, але винесуть на порядок денний найближчими місяцями, повідомляє пресслужба організації.

Реклама
Читайте також:

Кірсті Ковентрі уточнила, що ключові дати — вересень та грудень 2025 року, коли відбудуться нові засідання. Вона прямо підтвердила, що наприкінці нинішнього року питання про повернення росіян у світовий спорт стане предметом обговорень.

"Ми не говорили про це на цьому виконкомі, але ми будемо обговорювати це в майбутньому. У нас виконком у вересні та трохи пізніше — у грудні. Це питання буде на порядку денному", — заявила Ковентрі.

Кирсти Ковентри и Томас Бах
Кірсті Ковентрі та Томас Бах. Фото: Reuters/Pierre Albouy

Зміна керівництва та очікування від Ковентрі

Колишня чемпіонка з плавання змінила Томаса Баха, який очолював МОК з 2013 року, і стала першою жінкою на чолі організації. Раніше повідомлялося, що вона може окреслити свою позицію щодо Росії на пресконференції 26 червня, проте замість жорстких рішень прозвучав анонс майбутніх обговорень.

Питання допуску російських та білоруських спортсменів залишається одним із головних викликів для нового керівництва МОК. Наразі представники цих країн виступають у нейтральному статусі або відсторонені від великих турнірів.

Нагадаємо, українська фігуристка Софія Голіченко є однією з найкрасивіших спортсменок країни.

Молодий баскетболіст Максим Шульга отримав пропозицію від відомого клубу НБА.

"Динамо" оформляє перший літній трансфер, новим гравцем клубу буде іноземець.

Захисник із досвідом виступів у національній команді, який хотів виступати за "Динамо", не підійшов киянам.

спорт росіяни МОК російські спортсмени Керсті Ковентрі
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації