МОК обговорить повернення росіян у спорт у вересні

Президент МОК Кірсті Ковентрі. Фото: Reuters/Denis Balibouse

Новий президент Міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі вперше прокоментувала тему допуску спортсменів із Росії та Білорусі до міжнародних змагань. Це її перша заява на таку чутливу тему з моменту вступу на посаду 23 червня.

За словами Ковентрі, питання не обговорювали на нещодавньому засіданні виконкому МОК, але винесуть на порядок денний найближчими місяцями, повідомляє пресслужба організації.

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Кірсті Ковентрі уточнила, що ключові дати — вересень та грудень 2025 року, коли відбудуться нові засідання. Вона прямо підтвердила, що наприкінці нинішнього року питання про повернення росіян у світовий спорт стане предметом обговорень.

"Ми не говорили про це на цьому виконкомі, але ми будемо обговорювати це в майбутньому. У нас виконком у вересні та трохи пізніше — у грудні. Це питання буде на порядку денному", — заявила Ковентрі.

Кірсті Ковентрі та Томас Бах. Фото: Reuters/Pierre Albouy

Зміна керівництва та очікування від Ковентрі

Колишня чемпіонка з плавання змінила Томаса Баха, який очолював МОК з 2013 року, і стала першою жінкою на чолі організації. Раніше повідомлялося, що вона може окреслити свою позицію щодо Росії на пресконференції 26 червня, проте замість жорстких рішень прозвучав анонс майбутніх обговорень.

Питання допуску російських та білоруських спортсменів залишається одним із головних викликів для нового керівництва МОК. Наразі представники цих країн виступають у нейтральному статусі або відсторонені від великих турнірів.

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