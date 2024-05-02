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У Мудрика в Челси появился персональный наставник — что о нем известно

2 мая 2024 14:43
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
У Мудрика в Челси появился персональный наставник — что о нем известно
Михаил Мудрик в матче английской Премьер-лиги. Фото: Reuters/Andrew Boyers
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Украины и лондонского "Челси" Михаил Мудрик больше не будет чувствовать себя одиноко в английской команде. У него появился наставник, который готов помочь молодому игроку с любым вопросом. 

В "Челси" хотят ускорить адаптацию Мудрика в команде, сообщает Daily Mail

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Руководство "Челси" приняло решение оставить Михаила Мудрика в команде на следующий сезон. Английский клуб не будет принимать предложения по аренде футболиста. Перед главным тренером команды Маурисио Почеттино поставили задачу как можно быстрее завершить адаптацию украинца в "Челси". И аргентинский специалист нашел решение проблемы. 

Бен Чилуэлл
Бен Чилуэлл руководит обороной команды. Фото: instagram.com/benchilwell/

У Мудрика появился новый друг 

Защитник сборной Англии Бен Чилуэлл стал наставником украинца в "Челси". Футболисты быстро подружились и часто проводят время по вечерам после тренировок. Чилуэлл показал Мудрику Лондон, учит с Михаилом английский язык и объясняет тонкости британского футбола. 

Тренерский штаб "Челси" уверен, что следующий сезон получится более успешным для Мудрика. В рамках нынешней кампании Михаил сыграл за "синих" 32 матча, в которых забил пять голов и сделал две результативные передачи. 

Напомним, Мудрику не найдут места на поле — известный тренер хочет снова возглавить "Челси". 

Бущан летом уйдет из "Динамо" — появился претендент на вратаря. 

"Барселона" летом хочет подписать лидера "Баварии" — это приоритетный трансфер.

Лунин окончательно решил уйти из "Реала" и уже выбрал новый клуб.

Тухель нашел новый клуб перед матчем "Баварии" с "Реалом".

спорт
футбол
Михаил Мудрик
Челси
Бен Чилуэлл

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