У Мудрика в Челси появился персональный наставник — что о нем известно

Михаил Мудрик в матче английской Премьер-лиги. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Полузащитник сборной Украины и лондонского "Челси" Михаил Мудрик больше не будет чувствовать себя одиноко в английской команде. У него появился наставник, который готов помочь молодому игроку с любым вопросом.

В "Челси" хотят ускорить адаптацию Мудрика в команде, сообщает Daily Mail.

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Руководство "Челси" приняло решение оставить Михаила Мудрика в команде на следующий сезон. Английский клуб не будет принимать предложения по аренде футболиста. Перед главным тренером команды Маурисио Почеттино поставили задачу как можно быстрее завершить адаптацию украинца в "Челси". И аргентинский специалист нашел решение проблемы.

Бен Чилуэлл руководит обороной команды. Фото: instagram.com/benchilwell/

У Мудрика появился новый друг

Защитник сборной Англии Бен Чилуэлл стал наставником украинца в "Челси". Футболисты быстро подружились и часто проводят время по вечерам после тренировок. Чилуэлл показал Мудрику Лондон, учит с Михаилом английский язык и объясняет тонкости британского футбола.

Тренерский штаб "Челси" уверен, что следующий сезон получится более успешным для Мудрика. В рамках нынешней кампании Михаил сыграл за "синих" 32 матча, в которых забил пять голов и сделал две результативные передачи.

Напомним, Мудрику не найдут места на поле — известный тренер хочет снова возглавить "Челси".

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