Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow У Мудрика в Челсі з'явився персональний наставник — що про нього відомо arrow

У Мудрика в Челсі з'явився персональний наставник — що про нього відомо

2 травня 2024 14:43
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
У Мудрика в Челсі з'явився персональний наставник — що про нього відомо
Михайло Мудрик у матчі англійської Прем'єр-ліги. Фото: Reuters/Andrew Boyers
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник збірної України та лондонського "Челсі" Михайло Мудрик більше не почуватиметься самотньо в англійській команді. У нього з'явився наставник, котрий готовий допомогти молодому гравцю з будь-яким питанням.

У "Челсі" хочуть прискорити адаптацію Мудрика у команді, повідомляє Daily Mail.

Читайте також:

Керівництво "Челсі" прийняло рішення залишити Михайла Мудрика у команді наступного сезону. Англійський клуб не прийматиме пропозиції щодо оренди футболіста. Перед головним тренером команди Маурісіо Почеттіно поставили завдання якнайшвидше завершити адаптацію українця до "Челсі". І аргентинський фахівець знайшов розв'язання проблеми.

Бен Чілуелл
Бен Чілвелл керує обороною команди. Фото: instagram.com/benchilwell/

У Мудрика з'явився новий друг

Захисник збірної Англії Бен Чілвелл став наставником українця в "Челсі". Футболісти швидко потоваришували й часто проводять час вечорами після тренувань. Чілвелл показав Мудрику Лондон, вчить із Михайлом англійську мову і пояснює тонкощі британського футболу.

Тренерський штаб "Челсі" впевнений, що наступний сезон вийде успішнішим для Мудрика. У рамках нинішньої кампанії Михайло зіграв за "синіх" 32 матчі, в яких забив п'ять голів та зробив дві результативні передачі.

Нагадаємо, Мудрику не знайдуть місця на полі — відомий тренер хоче знову очолити "Челсі". 

Бущан влітку піде з "Динамо" — з'явився претендент на воротаря. 

"Барселона" влітку хоче підписати лідера "Баварії" — це пріоритетний трансфер.

Лунін остаточно вирішив піти з "Реала" і вже обрав новий клуб.

Тухель знайшов новий клуб перед матчем "Баварії" з "Реалом".

спорт
футбол
Михайло Мудрик
Челсі
Бен Чілвелл

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

Розклад ефірів

Всі ефіри