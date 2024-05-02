У Мудрика в Челсі з'явився персональний наставник — що про нього відомо

Михайло Мудрик у матчі англійської Прем'єр-ліги. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Півзахисник збірної України та лондонського "Челсі" Михайло Мудрик більше не почуватиметься самотньо в англійській команді. У нього з'явився наставник, котрий готовий допомогти молодому гравцю з будь-яким питанням.

У "Челсі" хочуть прискорити адаптацію Мудрика у команді, повідомляє Daily Mail.

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Керівництво "Челсі" прийняло рішення залишити Михайла Мудрика у команді наступного сезону. Англійський клуб не прийматиме пропозиції щодо оренди футболіста. Перед головним тренером команди Маурісіо Почеттіно поставили завдання якнайшвидше завершити адаптацію українця до "Челсі". І аргентинський фахівець знайшов розв'язання проблеми.

Бен Чілвелл керує обороною команди. Фото: instagram.com/benchilwell/

У Мудрика з'явився новий друг

Захисник збірної Англії Бен Чілвелл став наставником українця в "Челсі". Футболісти швидко потоваришували й часто проводять час вечорами після тренувань. Чілвелл показав Мудрику Лондон, вчить із Михайлом англійську мову і пояснює тонкощі британського футболу.

Тренерський штаб "Челсі" впевнений, що наступний сезон вийде успішнішим для Мудрика. У рамках нинішньої кампанії Михайло зіграв за "синіх" 32 матчі, в яких забив п'ять голів та зробив дві результативні передачі.

Нагадаємо, Мудрику не знайдуть місця на полі — відомий тренер хоче знову очолити "Челсі".

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