Вацко объяснил, почему Нещерет должен уйти из Динамо

У Нещерета проблемы в Динамо — Вацко дал совет вратарю
Известный футбольный комментатор Виктор Вацко прокомментировал вратарскую проблему в киевском "Динамо". В команде сразу два сильных голкипера, и одному из них придется сменить клуб.
Эксперт назвал причину неудач Руслана Нещерета на YouTube-канале "Вацко Live".
Голкипер молодежной сборной Украины Руслан Нещерет не может выиграть конкуренцию у Георгия Бущана за место в стартовом составе "Динамо". В начале сезона 2024/2025 основной вратарь киевского клуба демонстрирует уверенную игру, а его дублер остается на скамейке запасных.
Вацко дал важный совет Нещерету
Комментатор напомнил о том, что в "Динамо" уже была такая ситуация, когда Александр Шовковский выиграл конкуренцию за место в воротах у Вячеслава Кернозенко. В итоге номинально второй вратарь "Динамо" ушел в другой клуб, хорошо проявил себя в чемпионате Украины и получил приглашение в национальную команду.
"Нещерету нужно получать стабильную игровую практику. Для этого, очевидно, нужно менять клуб — идти туда, где он будет первым явным номером и будет играть регулярно. Идти туда, где на первых порах будут закрывать глаза на ошибки", — объяснил Вацко.
При этом комментатор понимает, что "Динамо" не хочет отпускать Нещерета, поскольку в перспективе он станет преемником Бущана. Однако к тому времени молодой голкипер может остановиться в развитии.
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