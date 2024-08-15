Вацко объяснил, почему Нещерет должен уйти из Динамо

Руслан Нещерет в "Динамо". Фото: instagram.com/neshcheret35/

Известный футбольный комментатор Виктор Вацко прокомментировал вратарскую проблему в киевском "Динамо". В команде сразу два сильных голкипера, и одному из них придется сменить клуб.

Эксперт назвал причину неудач Руслана Нещерета на YouTube-канале "Вацко Live".

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Голкипер молодежной сборной Украины Руслан Нещерет не может выиграть конкуренцию у Георгия Бущана за место в стартовом составе "Динамо". В начале сезона 2024/2025 основной вратарь киевского клуба демонстрирует уверенную игру, а его дублер остается на скамейке запасных.

Руслан Нещерет (слева) на тренировке. Фото: instagram.com/neshcheret35/

Вацко дал важный совет Нещерету

Комментатор напомнил о том, что в "Динамо" уже была такая ситуация, когда Александр Шовковский выиграл конкуренцию за место в воротах у Вячеслава Кернозенко. В итоге номинально второй вратарь "Динамо" ушел в другой клуб, хорошо проявил себя в чемпионате Украины и получил приглашение в национальную команду.

"Нещерету нужно получать стабильную игровую практику. Для этого, очевидно, нужно менять клуб — идти туда, где он будет первым явным номером и будет играть регулярно. Идти туда, где на первых порах будут закрывать глаза на ошибки", — объяснил Вацко.

При этом комментатор понимает, что "Динамо" не хочет отпускать Нещерета, поскольку в перспективе он станет преемником Бущана. Однако к тому времени молодой голкипер может остановиться в развитии.

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