Вацко пояснив, чому Нещерет має піти з Динамо

Руслан Нещерет у "Динамо". Фото: instagram.com/neshcheret35/

Відомий футбольний коментатор Віктор Вацко прокоментував воротарську проблему у київському "Динамо". У команді одразу два сильні голкіпери, і одному з них доведеться змінити клуб.

Експерт назвав причину невдач Руслана Нещерета в "Динамо" на YouTube-каналі "Вацко Live".

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Голкіпер молодіжної збірної України Руслан Нещерет не може виграти конкуренцію у Георгія Бущана за місце у стартовому складі "Динамо". На початку сезону 2024/2025 основний воротар київського клубу демонструє впевнену гру, а його дублер залишається на лаві запасних.

Руслан Нещерет (ліворуч) на тренуванні. Фото: instagram.com/neshcheret35/

Вацко дав важливу пораду Нещерету

Коментатор нагадав про те, що у "Динамо" вже була така ситуація, коли Олександр Шовковський виграв конкуренцію за місце у воротах у В'ячеслава Кернозенка. Внаслідок цього номінально другий воротар "Динамо" пішов до іншого клубу, добре проявив себе у чемпіонаті України та отримав запрошення до національної команди.

"Нещерету потрібно отримувати стабільну ігрову практику. Для цього, очевидно, потрібно міняти клуб — йти туди, де він буде першим явним номером і гратиме регулярно. Іти туди, де спочатку закриватимуть очі на помилки", — пояснив Вацко.

Коментатор розуміє, що "Динамо" не хоче відпускати Нещерета, оскільки в перспективі він стане наступником Бущана. Проте на той час молодий голкіпер може зупинитися у розвитку.

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