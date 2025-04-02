В Германии убили 18-летнего украинского футболиста — подробности трагедии

Украинский футболист Александр Шворак. Фото: instagram.com/time_kovel

В немецком Берлине нашли мертвым молодого украинского футболиста. СМИ пишут, что его могли убить.

Детско-юношеский футбольный клуб "Тайм" из Ковеля Волынской области в своем Instagram сообщил о смерти воспитанника команды Александра Шворака.

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Его могли убить

Детали сообщили в местных СМИ. В частности, "Ковель media" пишет, что Шворак проживал в Польше.

Оттуда, как уточняют журналисты, он поехал в Германию якобы к своему знакомому. Трагедия произошла в Берлине.

"По неофициальным данным, парень был убит", — утверждают в СМИ.

Напомним, игрок сборной Украины может продолжить карьеру в лондонском "Челси".

Стало известно, сколько зарабатывает в киевском "Динамо" главный тренер команды Александр Шовковский.

Руслан Ротань прокомментировал слухи о продолжении карьеры в "Динамо" или "Шахтере".

Игрок "Динамо" назвал имя партнера по команде, который может стать хорошим тренером.