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У Німеччині вбили українського футболіста — ЗМІ

2 квітня 2025 21:50
Максим Коваленко - Редактор
У Німеччині вбили 18-річного українського футболіста – подробиці трагедії
Український футболіст Олександр Шворак. Фото: instagram.com/time_kovel
Максим Коваленко - Редактор

У німецькому Берліні знайшли мертвим молодого українського футболіста. ЗМІ пишуть, що його могли вбити. 

Дитячо-юнацький футбольний клуб "Тайм" з Ковеля Волинської області у своєму Instagram повідомив про смерть вихованця команди Олександра Шворака. 

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Хлопець 2007 року народження, як зазначили в клубі, загинув у Німеччині. Більше деталей в "Таймі" не повідомили. 

Його могли вбити

Деталі повідомили у місцевих ЗМІ. Зокрема, "Ковель media" пише, що Шворак проживав у Польщі.

Звідти, як уточняють журналісти, він поїхав до Німеччини нібито до свого знайомого. Трагедія сталася у Берліні. 

"За неофіційними даними, хлопця було вбито", — стверджують у ЗМІ. 

Нагадаємо, гравець збірної України може продовжити кар'єру у лондонському "Челсі". 

Стало відомо, скільки заробляє в київському "Динамо" головний тренер команди Олександр Шовковський. 

Руслан Ротань прокоментував чутки про продовження кар'єри в "Динамо" чи "Шахтарі". 

Гравець "Динамо" назвав ім'я партнера по команді, який може стати хорошим тренером. 

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