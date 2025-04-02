У Німеччині вбили 18-річного українського футболіста – подробиці трагедії

У Німеччині вбили українського футболіста — ЗМІ
У німецькому Берліні знайшли мертвим молодого українського футболіста. ЗМІ пишуть, що його могли вбити.
Дитячо-юнацький футбольний клуб "Тайм" з Ковеля Волинської області у своєму Instagram повідомив про смерть вихованця команди Олександра Шворака.
Хлопець 2007 року народження, як зазначили в клубі, загинув у Німеччині. Більше деталей в "Таймі" не повідомили.
Його могли вбити
Деталі повідомили у місцевих ЗМІ. Зокрема, "Ковель media" пише, що Шворак проживав у Польщі.
Звідти, як уточняють журналісти, він поїхав до Німеччини нібито до свого знайомого. Трагедія сталася у Берліні.
"За неофіційними даними, хлопця було вбито", — стверджують у ЗМІ.
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