У Німеччині вбили 18-річного українського футболіста – подробиці трагедії

Український футболіст Олександр Шворак. Фото: instagram.com/time_kovel

У німецькому Берліні знайшли мертвим молодого українського футболіста. ЗМІ пишуть, що його могли вбити.

Дитячо-юнацький футбольний клуб "Тайм" з Ковеля Волинської області у своєму Instagram повідомив про смерть вихованця команди Олександра Шворака.

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Його могли вбити

Деталі повідомили у місцевих ЗМІ. Зокрема, "Ковель media" пише, що Шворак проживав у Польщі.

Звідти, як уточняють журналісти, він поїхав до Німеччини нібито до свого знайомого. Трагедія сталася у Берліні.

"За неофіційними даними, хлопця було вбито", — стверджують у ЗМІ.

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