Полесье сделало важное заявление по поводу строительства стадиона

Проект нового стадиона житомирского "Полесья". Фото: Facebook НСАУ

В житомирском "Полесье" прояснили ситуацию со строительством нового стадиона. Ранее в СМИ появились первые фото будущей арены клуба Геннадия Буткевича.

Подготовительные работы по проектированию стадиона уже выполнены, однако есть уточнения по срокам строительства, сказано в официальном заявлении клуба.

Читайте также:

Стадион будет отвечать всем современным требованиям. Он планируется не только как место для проведения футбольных матчей, но и как "культурный центр Житомира".

Проект нового стадиона "Полесья". Фото: Facebook НСАУ

Что сказано в заявлении "Полесья"

В клубе уточнили, что строительство стадиона начнется позже. А точнее, после завершения войны с Россией.

"Само строительство стадиона начнется после завершения войны. Мы надеемся на восстановление мира в нашей стране и уверены, что новый стадион станет важной частью спортивной жизни нашего региона", — сказано в заявлении.

Ожидается, что на стадионе будет административная часть, магазины, фаншоп, музей и арена для киберспорта.

Напомним, известный игрок киевского "Динамо" перешел к конкуренту киевлян.

Жена Александра Усика показала досуг легендарного украинского боксера.

Голкипер португальской "Бенфики" Анатолий Трубин может перейти в "Манчестер Юнайтед".

Бывший вратарь киевского "Динамо" перевез жену в Саудовскую Аравию.