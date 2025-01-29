Полесье сделало важное заявление по поводу строительства стадиона

В Полесье сообщили, когда начнут строительство стадиона
В житомирском "Полесье" прояснили ситуацию со строительством нового стадиона. Ранее в СМИ появились первые фото будущей арены клуба Геннадия Буткевича.
Подготовительные работы по проектированию стадиона уже выполнены, однако есть уточнения по срокам строительства, сказано в официальном заявлении клуба.
Стадион будет отвечать всем современным требованиям. Он планируется не только как место для проведения футбольных матчей, но и как "культурный центр Житомира".
Что сказано в заявлении "Полесья"
В клубе уточнили, что строительство стадиона начнется позже. А точнее, после завершения войны с Россией.
"Само строительство стадиона начнется после завершения войны. Мы надеемся на восстановление мира в нашей стране и уверены, что новый стадион станет важной частью спортивной жизни нашего региона", — сказано в заявлении.
Ожидается, что на стадионе будет административная часть, магазины, фаншоп, музей и арена для киберспорта.
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