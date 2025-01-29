Полісся зробило важливу заяву щодо будівництва стадіону

Проєкт нового стадіону житомирського "Полісся". Фото: Facebook НСАУ

У житомирському "Поліссі" прояснили ситуацію із будівництвом нового стадіону. Раніше в ЗМІ з'явились перші фото майбутньої арени клубу Геннадія Буткевича.

Підготовчі роботи щодо проектування стадіону вже виконані, проте є уточнення щодо строків будівництва, сказано в офіційній заяві клубу.

Читайте також:

Стадіон буде відповідати всім сучасним вимогам. Він планується не тільки як місце для проведення футбольних матчів, але й як "культурний центр Житомира".

Проєкт нового стадіону "Полісся". Фото: Facebook НСАУ

Що сказано в заяві "Полісся"

У клубі уточнили, що будівництво стадіону розпочнеться пізніше. А точніше, після завершення війни з Росією.

"Саме будівництво стадіону розпочнеться після завершення війни. Ми сподіваємось на відновлення миру в нашій країні й впевнені, що новий стадіон стане важливою частиною спортивного життя нашого регіону", — сказано в заяві.

Очікується, що на стадіоні буде адміністративна частина, магазини, фаншоп, музей та арена для кіберспорту.

Нагадаємо, відомий гравець київського "Динамо" перейшов до конкурента киян.

Дружина Олександра Усика показала дозвілля легендарного українського боксера.

Голкіпер португальської "Бенфіки" Анатолій Трубін може перейти до "Манчестер Юнайтед".

Колишній воротар київського "Динамо" перевіз дружину до Саудівської Аравії.