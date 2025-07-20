Усик может присоединиться к Полесью — известно, когда это произойдет

В Полесье рассказали, когда Усик сыграет официальный матч за клуб
Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик на "Уэмбли" в Лондоне нокаутировал в пятом раунде британца Даниэля Дюбуа. После боя он хочет вернуться домой и взять перерыв.
Генеральный директор "Полесья" Владимир Загурский рассказал, планирует ли Усик снова сыграть за их клуб, передает "БЛИК".
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Загурский в первую очередь выразил восхищение боем Усика против Дюбуа, отметив, что Александр достойно одолел соперника.
"Саша достойно победил соперника. Была нелегкая борьба, но от того и слаще победа", — сказал функционер.
На вопрос о возможном появлении Усика в составе "Полесья" в Украинской Премьер-лиге Загурский ответил, что клуб давно рассматривает такую идею и готов заявить боксера, если тот решит завершить карьеру в ринге.
Усик ранее выходил на поле в матчах за "Полесье" лишь в товарищеских встречах, которые прошли в Турции в начале 2022 года.
Напомним, Усик может дебютировать в ММА — обсуждается поединок с Джейком Полом.
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