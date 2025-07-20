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Главная Спорт В Полесье рассказали, когда Усик сыграет официальный матч за клуб

В Полесье рассказали, когда Усик сыграет официальный матч за клуб

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2025 22:27
Усик может присоединиться к Полесью — известно, когда это произойдет
Александр Усик. Фото: "Полесье"

Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик на "Уэмбли" в Лондоне нокаутировал в пятом раунде британца Даниэля Дюбуа. После боя он хочет вернуться домой и взять перерыв.

Генеральный директор "Полесья" Владимир Загурский рассказал, планирует ли Усик снова сыграть за их клуб, передает "БЛИК".

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Владелец "Полесья" Геннадий Буткевич среди команды Усика после боя с Дюбуа. Фото: Reuters

Футбольная карьера Усика в "Полесье"

Загурский в первую очередь выразил восхищение боем Усика против Дюбуа, отметив, что Александр достойно одолел соперника.

"Саша достойно победил соперника. Была нелегкая борьба, но от того и слаще победа", — сказал функционер.

На вопрос о возможном появлении Усика в составе "Полесья" в Украинской Премьер-лиге Загурский ответил, что клуб давно рассматривает такую идею и готов заявить боксера, если тот решит завершить карьеру в ринге.

Усик ранее выходил на поле в матчах за "Полесье" лишь в товарищеских встречах, которые прошли в Турции в начале 2022 года.

Напомним, Усик может дебютировать в ММА — обсуждается поединок с Джейком Полом.

Звезды украинского футбола посетили бой Усика — кто попал на камеры.

После боя Усик и его жена обменялись трогательными сообщениями.

Усик после боя сделал заявление относительно своих следующих соперников.

футбол Александр Усик бокс Полесье украинские боксеры
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
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