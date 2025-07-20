Усик трогательно обратился к жене после победы над Дюбуа на Уэмбли

Александр и Екатерина Усики. Фото: instagram.com/usykaa

Александр Усик в Лондоне на "Уэмбли" победил британца Даниэля Дюбуа и стал абсолютным чемпионом в супертяжелом весе. Невероятное достижение покорилось боксеру на глазах у жены Екатерины, друзей, команды и других украинских фанатов.

После боя Усик в Instagram обратился к своей жене.

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Александр и Екатерина Усики. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Усик обратился к любимой

Сразу после боя Усик позвал в ринг свою жену, которая весь поединок стояла возле ринга, болела и подсказывала. Подобное поведение Екатерины можно увидеть в каждом поединке Александра.

Интересно, что за все время она была почти на всех боях мужа. Перед боем с Дюбуа без Екатерины прошел тренировочный лагерь и она прилетела только накануне поединка. Поэтому после победы Александру было важно поговорить с ней.

"Ты моя опора, и мое все!" — написал Усик.

Екатерина ответила Усику

Екатерина назвала Усика своей гордостью, героем и чемпионом.

Она отметила, что видела, как упорно Александр шел к этой цели каждый день, вкладывая много труда, силы и веры. Екатерина подчеркнула, что Усик является примером для их детей, для всей Украины и мира.

Также она поблагодарила Бога и мужа за любовь, силу и то, что даже в самые тяжелые моменты он остается светом.

"Мы с тобой всегда — и в молитвах, и в сердце, и в каждом бою. Горжусь тобой безгранично. Люблю тебя безгранично. С победой, любимый", — написала Екатерина.

Напомним, Усик договаривается за бой с Джейком Полом в MMA.

Звезды украинского футбола посетили поединок Усика — среди них Шевченко и Мудрик.

Дюбуа признал свое поражение от Усика — что сказал британец.

Усик сделал заявление после победы нокаутом над Дюбуа в пятом раунде.