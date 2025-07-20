Усик трогательно обратился к жене после победы над Дюбуа на Уэмбли

Усик с трогательными словами обратился к своей жене
Александр Усик в Лондоне на "Уэмбли" победил британца Даниэля Дюбуа и стал абсолютным чемпионом в супертяжелом весе. Невероятное достижение покорилось боксеру на глазах у жены Екатерины, друзей, команды и других украинских фанатов.
После боя Усик в Instagram обратился к своей жене.
Усик обратился к любимой
Сразу после боя Усик позвал в ринг свою жену, которая весь поединок стояла возле ринга, болела и подсказывала. Подобное поведение Екатерины можно увидеть в каждом поединке Александра.
Интересно, что за все время она была почти на всех боях мужа. Перед боем с Дюбуа без Екатерины прошел тренировочный лагерь и она прилетела только накануне поединка. Поэтому после победы Александру было важно поговорить с ней.
"Ты моя опора, и мое все!" — написал Усик.
Екатерина ответила Усику
Екатерина назвала Усика своей гордостью, героем и чемпионом.
Она отметила, что видела, как упорно Александр шел к этой цели каждый день, вкладывая много труда, силы и веры. Екатерина подчеркнула, что Усик является примером для их детей, для всей Украины и мира.
Также она поблагодарила Бога и мужа за любовь, силу и то, что даже в самые тяжелые моменты он остается светом.
"Мы с тобой всегда — и в молитвах, и в сердце, и в каждом бою. Горжусь тобой безгранично. Люблю тебя безгранично. С победой, любимый", — написала Екатерина.
Напомним, Усик договаривается за бой с Джейком Полом в MMA.
Звезды украинского футбола посетили поединок Усика — среди них Шевченко и Мудрик.
Дюбуа признал свое поражение от Усика — что сказал британец.
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