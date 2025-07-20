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Головна Спорт Усик зі зворушливими словами звернувся до своєї дружини

Усик зі зворушливими словами звернувся до своєї дружини

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2025 17:25
Усик зворушливо звернувся до дружини після перемоги над Дюбуа на Вемблі
Олександр та Катерина Усики. Фото: instagram.com/usykaa

Олександр Усик в Лондоні на "Вемблі" переміг британця Даніеля Дюбуа та став абсолютним чемпіоном в суперважкій вазі. Неймовірне досягнення покорилося боксеру на очах у дружини Катерини, друзів, команди та інших українських фанатів.

Після бою Усик в Instagram звернувся до своєї дружини.

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Олександр та Катерина Усики. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Усик звернувся до коханої

Відразу після бою Усик покликав до рингу свою дружину, яка весь поєдинок стояла на ногах біля рингу, уболівала та підказувала. Подібну поведінку Катерини можна побачити в кожному поєдинку Олександра.

Цікаво, що за весь час вона була майже на всіх боях чоловіка. Перед боєм з Дюбуа без Катерини пройшов тренувальний табір й вона прилетіла лише напередодні поєдинку. Тому після перемоги Олександру було важливо поговорити з нею.

"Ти моя опора, і моє все!" — написав Усик.

Катерина відповіла Усику

Катерина назвала Усика його своєю гордістю, героєм і чемпіоном.

Вона зазначила, що бачила, як наполегливо Олександр ішов до цієї мети щодня, вкладаючи багато праці, сили й віри. Катерина підкреслила, що Усик є прикладом для їхніх дітей, для всієї України та світу.

Також вона подякувала Богові та чоловікові за любов, силу й те, що навіть у найважчі моменти він залишається світлом.

"Ми з тобою завжди – і в молитвах, і в серці, і в кожному бою. Пишаюся тобою безмежно. Люблю тебе безмежно. З перемогою, коханий", — написала Катерина.

Нагадаємо, Усик домовляється за бій з Джейком Полом в MMA.

Зірки українського футболу відвідали поєдинок Усика — серед них Шевченко та Мудрик.

Дюбуа визнав свою поразку від Усика — що сказав британець.

Усик зробив заяву після перемоги нокаутом над Дюбуа в п'ятому раунді.

Олександр Усик бокс Катерина Усик Даніель Дюбуа Бій Усик — Дюбуа
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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