Усик зворушливо звернувся до дружини після перемоги над Дюбуа на Вемблі

Усик зі зворушливими словами звернувся до своєї дружини
Олександр Усик в Лондоні на "Вемблі" переміг британця Даніеля Дюбуа та став абсолютним чемпіоном в суперважкій вазі. Неймовірне досягнення покорилося боксеру на очах у дружини Катерини, друзів, команди та інших українських фанатів.
Після бою Усик в Instagram звернувся до своєї дружини.
Усик звернувся до коханої
Відразу після бою Усик покликав до рингу свою дружину, яка весь поєдинок стояла на ногах біля рингу, уболівала та підказувала. Подібну поведінку Катерини можна побачити в кожному поєдинку Олександра.
Цікаво, що за весь час вона була майже на всіх боях чоловіка. Перед боєм з Дюбуа без Катерини пройшов тренувальний табір й вона прилетіла лише напередодні поєдинку. Тому після перемоги Олександру було важливо поговорити з нею.
"Ти моя опора, і моє все!" — написав Усик.
Катерина відповіла Усику
Катерина назвала Усика його своєю гордістю, героєм і чемпіоном.
Вона зазначила, що бачила, як наполегливо Олександр ішов до цієї мети щодня, вкладаючи багато праці, сили й віри. Катерина підкреслила, що Усик є прикладом для їхніх дітей, для всієї України та світу.
Також вона подякувала Богові та чоловікові за любов, силу й те, що навіть у найважчі моменти він залишається світлом.
"Ми з тобою завжди – і в молитвах, і в серці, і в кожному бою. Пишаюся тобою безмежно. Люблю тебе безмежно. З перемогою, коханий", — написала Катерина.
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