Усик може приєднатися до Полісся — відомо, коли це станеться

Олександр Усик. Фото: "Полісся"

Абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик на "Вемблі" в Лондоні нокаутував у п'ятому раунді британця Даніеля Дюбуа. Після бою він хоче повернутися додому та взяти перерву.

Генеральний директор "Полісся" Володимир Загурський розповів, чи планує Усик знову зіграти за їх клуб, передає "БЛІК".

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Власник "Полісся" Геннадій Буткевич серед команди Усика після бою з Дюбуа. Фото: Reuters

Футбольна кар'єра Усика в "Поліссі"

Загурський в першу чергу висловив захоплення боєм Усика проти Дюбуа, зазначивши, що Олександр гідно здолав суперника.

"Сашко достойно переміг суперника. Була нелегка боротьба, але від того й солодша перемога", — сказав функціонер.

На питання про можливу появу Усика в складі "Полісся" в Українській Прем’єр-лізі Загурський відповів, що клуб давно розглядає таку ідею і готовий заявити боксера, якщо той вирішить завершити кар’єру в рингу.

Усик раніше виходив на поле в матчах за "Полісся" лише в товариських зустрічах, які пройшли в Туреччині на початку 2022 року.

Нагадаємо, Усик може дебютувати в ММА — обговорюється поєдинок з Джейком Полом.

Зірки українського футболу відвідали бій Усика — хто потрапив на камери.

Після бою Усик та його дружина обмінялися зворушливими повідомленнями.

Усик після бою зробив заяву стосовно своїх наступних суперників.