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Головна Спорт У Поліссі розповіли, коли Усик зіграє офіційний матч за клуб

У Поліссі розповіли, коли Усик зіграє офіційний матч за клуб

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2025 22:27
Усик може приєднатися до Полісся — відомо, коли це станеться
Олександр Усик. Фото: "Полісся"

Абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик на "Вемблі" в Лондоні нокаутував у п'ятому раунді британця Даніеля Дюбуа. Після бою він хоче повернутися додому та взяти перерву.

Генеральний директор "Полісся" Володимир Загурський розповів, чи планує Усик знову зіграти за їх клуб, передає "БЛІК".

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Власник "Полісся" Геннадій Буткевич серед команди Усика після бою з Дюбуа. Фото: Reuters

Футбольна кар'єра Усика в "Поліссі"

Загурський в першу чергу висловив захоплення боєм Усика проти Дюбуа, зазначивши, що Олександр гідно здолав суперника.

"Сашко достойно переміг суперника. Була нелегка боротьба, але від того й солодша перемога", — сказав функціонер.

На питання про можливу появу Усика в складі "Полісся" в Українській Прем’єр-лізі Загурський відповів, що клуб давно розглядає таку ідею і готовий заявити боксера, якщо той вирішить завершити кар’єру в рингу.

Усик раніше виходив на поле в матчах за "Полісся" лише в товариських зустрічах, які пройшли в Туреччині на початку 2022 року.

Нагадаємо, Усик може дебютувати в ММА — обговорюється поєдинок з Джейком Полом.

Зірки українського футболу відвідали бій Усика — хто потрапив на камери.

Після бою Усик та його дружина обмінялися зворушливими повідомленнями.

Усик після бою зробив заяву стосовно своїх наступних суперників.

футбол Олександр Усик бокс Полісся українські боксери
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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