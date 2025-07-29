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Главная Спорт У ПСЖ осталось последнее препятствие перед покупкой Забарного

У ПСЖ осталось последнее препятствие перед покупкой Забарного

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 15:11
Что мешает ПСЖ подписать Забарного этим летом
Илья Забарный общается с болельщиками. Фото: instagram.com/afcb/

Французский "ПСЖ" активно продвигается к оформлению трансфера украинского защитника Ильи Забарного из "Борнмута". Процесс застопорился на последней стадии.

Речь идет о согласовании бонусной структуры с английским клубом, сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

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Личный контракт Ильи Забарного уже готов, игрок дал согласие. "ПСЖ" уладил почти все вопросы и с английским "Борнмутом". Между клубами продолжается деловая переписка, но сумма с бонусами до сих пор не согласована. Английская сторона настаивает на жесткой формуле, при которой итоговая сумма (фиксированная оплата + бонусы) должна приближаться к 70 млн евро. 

Илья Забарный
Илья Забарный с женой во время отдыха. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

"ПСЖ" подпишет Забарного 

Со своей стороны парижане уже высказали готовность улучшить свое предложение, но "Борнмут" все равно продолжает торговаться и укреплять свою позицию в переговорах. Решение английского клуба по бонусам останется решающим фактором сделки.

Забарному уже исполнилось 22, контракт действует до лета 2029 года, и его трансфер может стать одним из самых крупных в сезоне. "ПСЖ" работает на ускорение, но последний шаг остается за бонусами с согласия "Борнмута". 

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спорт футбол ПСЖ Футбол трансферы Илья Забарный Борнмут
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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