Що заважає ПСЖ підписати Забарного цього літа

Ілля Забарний спілкується з уболівальниками. Фото: instagram.com/afcb/

Французький "ПСЖ" активно просувається до оформлення трансферу українського захисника Іллі Забарного з "Борнмута". Процес застопорився на останній стадії.

Йдеться про узгодження бонусної структури з англійським клубом, повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Реклама

Читайте також:

Особистий контракт Іллі Забарного вже готовий, гравець дав згоду. "ПСЖ" залагодив майже всі питання й з англійським "Борнмутом". Між клубами триває ділове листування, але сума з бонусами досі не узгоджена. Англійська сторона наполягає на жорсткій формулі, за якої підсумкова сума (фіксована оплата + бонуси) має наближатися до 70 млн євро.

Ілля Забарний із дружиною під час відпочинку. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

"ПСЖ" підпише Забарного

Зі свого боку парижани вже висловили готовність поліпшити свою пропозицію, але "Борнмут" все одно продовжує торгуватися і зміцнювати свою позицію в переговорах. Рішення англійського клубу щодо бонусів залишиться вирішальним фактором угоди.

Забарному вже виповнилося 22, контракт діє до літа 2029 року, і його трансфер може стати одним із найбільших у сезоні. "ПСЖ" працює на прискорення, але останній крок залишається за бонусами за згодою "Борнмута".

Нагадаємо, син Мірчі Луческу розповів, як на його батька вплинула робота в київському "Динамо".

Відома українська спортсменка Ганна Безсонова живе у США — чим вона зараз займається.

Олександр Зінченко не зможе змінити клуб цього літа через позицію лондонського "Арсеналу".

Поліція Грузії грубо обійшлася з уболівальниками з України на ЧС-2025 з фехтування в Тбілісі.