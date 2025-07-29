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Головна Спорт У ПСЖ залишилася остання перешкода перед трансфером Забарного

У ПСЖ залишилася остання перешкода перед трансфером Забарного

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 15:11
Що заважає ПСЖ підписати Забарного цього літа
Ілля Забарний спілкується з уболівальниками. Фото: instagram.com/afcb/

Французький "ПСЖ" активно просувається до оформлення трансферу українського захисника Іллі Забарного з "Борнмута". Процес застопорився на останній стадії.

Йдеться про узгодження бонусної структури з англійським клубом, повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

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Особистий контракт Іллі Забарного вже готовий, гравець дав згоду. "ПСЖ" залагодив майже всі питання й з англійським "Борнмутом". Між клубами триває ділове листування, але сума з бонусами досі не узгоджена. Англійська сторона наполягає на жорсткій формулі, за якої підсумкова сума (фіксована оплата + бонуси) має наближатися до 70 млн євро.

Илья Забарный
Ілля Забарний із дружиною під час відпочинку. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

"ПСЖ" підпише Забарного

Зі свого боку парижани вже висловили готовність поліпшити свою пропозицію, але "Борнмут" все одно продовжує торгуватися і зміцнювати свою позицію в переговорах. Рішення англійського клубу щодо бонусів залишиться вирішальним фактором угоди.

Забарному вже виповнилося 22, контракт діє до літа 2029 року, і його трансфер може стати одним із найбільших у сезоні. "ПСЖ" працює на прискорення, але останній крок залишається за бонусами за згодою "Борнмута".

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спорт футбол ПСЖ Футбол трансфери Ілля Забарний Борнмут
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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