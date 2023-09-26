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В РФ сын Кадырова избил человека в тюрьме: в единоборствах ему подсуживали

26 сентября 2023 14:25
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Агабекян Карен
редактор
В РФ сын Кадырова избил человека в тюрьме: в единоборствах ему подсуживали
Адам и Рамзан Кадыровы. Фото: Google
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Сын главы Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивал в СИЗО Никиту Журавля. Пострадавший находится в следственном изоляторе по делу об сожжении Корана.

Кадыров-старший похвалил сына за нападение на беззащитного человека.

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Адам Кадыров
Адам Кадыров избил Журавлева. Фото: скриншот

Кадыров-младший в единоборствах не смог, а СИЗО смог

После инцидента с Журавлем о красивом плевке на российские законы заговорили лишь правозащитники и либералы. Представители журналистско-пропагандистских кругов решило об этой ситуации не вспоминать.

15-летний Адам проявил навыки ударной техники не спроста. Этот сын Кадырова занимался боксом и MMA, пока не стал посмещищем в самой России.

В одном из поединком юный боксер Аслан Биттиров избивал Кадырова-младшего, пока судья на ровном месте начал отсчитывать нокдаун Биттирову, который не был потрясен и даже не упал. Затем его команда выбросила белое полотенце, чтобы их не наказали люди Кадырова.

В еще одном поединке соперник Адама не пытался даже руки выбрасывать в сторону Кадырова, а после первого пропущенного удара по корпусу опустился на колено и дождался счета "10".

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